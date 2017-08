SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat sich dafür ausgesprochen, alle Integrationsfragen in einem Bundesministerium zusammenführen. Die Zuständigkeiten in der Bundesregierung seien derzeit auf zu viele Ressorts verteilt, sagte der SPD-Vorsitzende. "Wir wollen diese Zuständigkeit künftig an ein starkes Fachministerium andocken", sagte Schulz. Es könne sich dabei um das Arbeits- oder das Familienministerium handeln. Dort solle gewährleistet werden, "dass die Integrationsdebatte zu mehr Zusammenhalt und nicht zu mehr Spaltung führt". Deshalb komme nicht das Bundesinnenministerium in Frage.

Schulz kritisierte deshalb Bundesinnenminister Thomas de Maizière und den Koalitionspartner. Er halte es für einen fatalen Fehler, wie derzeit die Integrations- mit der Sicherheitspolitik vermischt werde. "Hier führt die CDU und CSU Wahlkampf zulasten unseres gesellschaftlichen Zusammenhalts", sagte Schulz. De Maizière habe in der Debatte um Islamisten oder türkeistämmige Erdoğan-Anhänger das Thema Mehrstaatigkeit "hochgekocht". Damit mache er die Integrationsdebatte zu einer Sicherheitsdebatte und lade sie ideologisch auf. "Das ist gefährlich."

"Natürlich müssen wir unsere Gesellschaft schützen", sagte Schulz. Sie müsse aber nicht vor Menschen mit Migrationshintergrund geschützt werden, "sondern vor Feinden aller Art, die unsere offene Gesellschaft angreifen". Demokratiefeindlichkeit müsse bekämpft werden, egal welche Motive dahinter stünden. Schulz forderte zudem mehr Schutz vor Diskriminierung. Dafür müsse das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz weiterentwickelt werden.

"Wir sind eine Einwanderungsgesellschaft"

Der SPD-Kandidat sagte außerdem: "Wir müssen uns fragen, was schief läuft, wenn junge Menschen, die hier geboren sind, in unseren Stadien einem Machthaber wie dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan zujubeln oder der verführerischen extremistischen Ideologie des sogenannten Islamischen Staates erliegen." Dies "sollte uns in Unruhe versetzen", sagte Schulz.

Er forderte erneut eine gerechtere Verteilung von Flüchtlingen innerhalb Europas. "Solidarität ist keine Rosinenpickerei, sondern ein Prinzip." Der SPD-Vorsitzende mahnte auch schnellere Asylentscheidungen in Deutschland an. "Nicht jeder Bewerber wird in Deutschland bleiben können", sagte er. Aber Entscheidungen darüber müssten so schnell wie möglich fallen. "Wir sind eine Einwanderungsgesellschaft", sagte Schulz. In dieser müsse für den Zusammenhalt gekämpft werden.

Schulz sprach in der Reihe Berliner Rede zur Integrationspolitik des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) und dem Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung (BIM). Im Juli hatte bereits Grünen-Chef Cem Özdemir einen Vortrag gehalten, weitere Beiträge von Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) und der Linken-Vorsitzenden Katja Kipping sollen folgen.