Der Ausgang der Bundestagswahl wird nach Angaben von Bundeswahlleiter Dieter Sarreither vor allem durch Wähler im Rentenalter entschieden. "Die älteren Wähler werden immer wahlentscheidender", sagte Sarreither den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Gut ein Drittel der Wahlberechtigten sei mindestens 60 Jahre alt, ein Fünftel sei über 70 Jahre.

Der Anteil der jüngeren Wähler an der Gesamtbevölkerung ist laut Sarreither dagegen in den letzten Jahrzehnten stetig zurückgegangen. "Stellten die unter 30-Jährigen 1980 noch gut 22 Prozent der Wahlberechtigten, sind es in diesem Jahr nur noch knapp 16 Prozent", sagte Sarreither.

Ein weiterer Faktor sei, dass die Wahlbeteiligung bei älteren Bürgern überdurchschnittlich hoch sei. Jüngere Wählern hingegen würden eher seltener zur Wahl gehen.

Laut Sarreither sinkt die Gesamtzahl der Wahlberechtigten. Waren es bei der Bundestagswahl 2013 noch 61,9 Millionen, sind bei der bevorstehenden Wahl 61,5 Millionen Personen wahlberechtigt. Es sei außerdem auffällig, dass das Nichtwählen in Ostdeutschland weiter verbreitet ist als in Westdeutschland.