Für Martin Schulz ist es die Entscheidung seiner Karriere. Wird er tatsächlich Kanzler? Oder nur ein weiterer SPD-Kandidat, der gegen Angela Merkel verloren hat? Wenige Wochen bleiben ihm, um die Deutschen von sich zu überzeugen. Dafür tourt er durch mehrere deutsche Innenstädte. Los geht's in Bremen, Wahlkampf auf Kopfsteinpflaster, ganz nah dran an den Wählern. Aber was halten die eigentlich von ihm? Wir haben die Fotografin Jacobia Dahm mit nur einer Frage auf den Marktplatz in Bremen geschickt: Was denken Sie über Martin Schulz?