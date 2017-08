Die SPD hat Finanzstaatssekretär Jens Spahn (CDU) auf­ge­for­dert, seine Be­tei­li­gung an einer Steu­er­fir­ma auf­zu­ge­ben oder zu­rück­zu­tre­ten. Spahn müsse sich un­ab­hän­gig von der recht­li­chen Be­wer­tung "zwi­schen sei­nem po­li­ti­schen Amt und sei­nem pri­vat­wirt­schaft­li­chen En­ga­ge­ment ent­schei­den", sagte SPD-Ge­ne­ral­se­kre­tär Hu­ber­tus Heil der Bild am Sonntag: "Ge­nau­so wie ein Staats­se­kre­tär im Ver­tei­di­gungs­mi­nis­te­ri­um sich nicht an Rüs­tungs­fir­men be­tei­li­gen soll­te, soll­te ein Fi­nanz­staats­se­kre­tär pri­vat die Fin­ger von der Fi­nanz­wirt­schaft las­sen."



Zuvor hatten weitere Politiker der Grünen und der Sozialdemokraten das Investment als Interessenskonflikt kritisiert. Die Bundesregierung reagierte zurückhaltend. Spahn tat die Vorwürfe als nicht nachvollziehbar ab.



Recherchen des Wirtschaftsmagazins Bilanz hatten ergeben, dass Spahn privat 15.000 Euro in das schwäbische Start-up pareton investiert und so 1,25 Prozent der Anteile erworben hatte. Die Firma entwickelt und verkauft Steuersoftware; Spahn ist als Staatssekretär unter anderem für Finanztechnologien zuständig.



Dass Spahn selbst den Vor­gang nicht für mo­ra­lisch be­denk­lich halte, werfe "kein gutes Licht auf sein Amts­ver­ständ­nis", kritisierte Heil. Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hatte Spahn gerade erst als große Zukunftshoffnung der Union bezeichnet.