Der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer sieht eine Obergrenze für Flüchtlinge nicht mehr als Bedingung für eine Koalition nach der Bundestagswahl. "Die Situation hat sich verändert, der Kurs in Berlin hat sich verändert", sagte Seehofer am Sonntag im Sommerinterview der ARD in Berlin. Es gebe deutlich weniger Zuwanderer als zu dem Zeitpunkt, an dem er sich für eine Obergrenze ausgesprochen habe. 2017 werde diese Zahl wohl gar nicht erreicht, sagte Seehofer. Allein die Diskussion um das Instrument habe die Situation verändert.

Seehofer hatte vorher gesagt, er werde keinen Koalitionsvertrag ohne Obergrenze unterschreiben. In ihrem eigenen Wahlprogramm für die Bundestagswahl, dem Bayernplan, fordert die CSU eine Obergrenze von 200.000 neuen Flüchtlingen pro Jahr für Deutschland. "Die Obergrenze ist und bleibt ein Ziel der CSU", sagte Parteichef Horst Seehofer noch im Juli.







Es gehe nun zunächst darum, eine Wahl zu gewinnen, sagte Seehofer weiter. Die CSU werde garantieren, dass die jetzige niedrige Zuwanderung erhalten werde und "dass sich das Jahr 2015 sich nicht wiederholen wird". Er habe schon oft erlebt, dass Vorschläge der CSU abgelehnt worden seien und dann doch im Koalitionsvertrag gelandet seien. Es werde ein Regelwerk vereinbart werden, um Fluchtursachen zu bekämpfen, die Integration zu stärken und die Zuwanderung zu begrenzen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte die Forderung der CSU klar zurückgewiesen. "Zur Obergrenze ist meine Haltung klar: Ich werde sie nicht akzeptieren", sagte die Kanzlerin der ARD. Die Grünen haben eine Obergrenze explizit zum Ausschlusskriterium für eine Koalition nach der Bundestagswahl gemacht.