Matthias Wissmann war Verkehrsminister unter Helmut Kohl. Qualifiziert hatte ihn für den Posten nur, dass er vorher Bundesvorsitzender der Jungen Union war und Autofahrer aus dem Autobundesland Baden-Württemberg. Seit 2007 ist der CDU-Politiker als Vorsitzender des Verbandes der Deutschen Automobilindustrie oberster Lobbyist der Branche. Was er im Grunde schon als Minister war, wie alle seine Vorgänger und Nachfolger – und ähnlich wie die meisten anderen Verkehrspolitiker im Land der Autobauer und Autoliebhaber. Weil sie wahrscheinlich alle meinen, damit einem der wichtigsten Industriezweige im Lande, wenn nicht dem wichtigsten, und den dort Beschäftigten Millionen Menschen und Wählern zu dienen sowie dem Verkehr und vielleicht sogar der Umwelt. Tun sie aber nicht.

Das Verhältnis vieler Deutscher zu ihrem Auto war schon immer etwas merkwürdig. Das der zuständigen Politiker zu den stinkenden Blechkarossen erst recht. Denn was ist ein Automobil wirklich? Ein "sich selbst bewegendes" Mittel des Verkehrs, ein – oft teurer, zu teurer – Gebrauchsgegenstand. Es bringt Menschen von A nach B. Vom Wohnort, der oft nur deshalb weit außerhalb der Städte liegt, weil es das Auto gibt, zur Arbeit. Zum Einkaufen. Die Kinder mit Mama oder Papa in den Kindergarten oder zur Schule. Die Familie oder Singles zur Freizeit und in den Urlaub. Und manchmal allesamt ums Leben oder ins Krankenhaus, die Städte zum Verkehrs- und Abgaskollaps und das Klima in arge Bedrängnis. Das alles kostet die Steuerzahler Milliarden.



Aus all diesen Gründen steigen vor allem jüngere, vernünftige Menschen heute aufs Fahrrad um, auf die Bahn, auf E-Mobile oder Carsharing. Weil sie, anders als Ältere, ein eher pragmatisches Verhältnis zum Auto und zum Verkehrsmittel ihrer Wahl haben. Den Herstellern des vom deutschen Ingenieur Nicolaus August Otto entwickelten und nach ihm benannten und von Gottlieb Daimler weiter entwickelten Verbrennungsmotors und der damit verbundenen heutigen Uralt-Technologie sterben daher auf Dauer die Kunden weg. Einige haben das erkannt und denken mühsam um. Rudolf Diesel, der Erfinder des nach ihm benannten selbstzündenden Motors, war natürlich auch ein Deutscher. Den Diesel-Herstellern laufen oder fahren jetzt wegen des nicht endenden Skandals um Abgas- und Softwaremanipulationen noch schneller die Käufer weg.

Das alles schert Herrn Wissmann und den aktuellen Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt von der CSU wie auch viele seiner Kollegen in den Ländern und die meisten anderen deutschen Verkehrspolitiker jedoch herzlich wenig. Ihnen geht es ja um etwas anderes: um die Gewinne der Autokonzerne und deren angebliche Zukunftsfähigkeit, Millionen Arbeitsplätze und deren Zukunft, oder im Fall von Dobrindt die Pkw-Maut, die ausländische Autofahrer belasten soll, zum Zwecke des Konkurrenzschutzes. Um den Kampfauftrag seines Herrn und Meisters Horst Seehofer.



Hitler sollte nicht der einzige Autokanzler bleiben

Gerhard Schröder fuhr, als er Kanzler war, als Dienstwagen einen dicken Audi oder einen VW Phaeton und privat den VW Golf seiner damaligen Frau Doris. Weil er sich schon vorher, als er Ministerpräsident des Autolandes Niedersachsen war, VW verpflichtet fühlte, dem größten deutschen und zweitgrößten Autokonzern der Welt. Und dem wichtigsten Arbeitgeber in Niedersachsen, das sonst nicht viel Industrie hat und wahrscheinlich auch nie bekommen wird, weil sich alle von Schröders Vorgängern und Nachfolgern in Hannover – wie zum Beispiel Sigmar Gabriel, der später auch mal Bundesumweltminister war – genauso verhielten und verhalten.

Auch deshalb, weil VW zum Teil dem Land gehört, früher auch dem Bund. Weshalb wiederum der jeweilige niedersächsische Ministerpräsident und sein Wirtschaftsminister dem Aufsichtsrat des Konzerns angehören, ehedem auch Vertreter des Bundes. Deshalb und aus den anderen genannten Gründen setzen sich Bundes- und Landesregierung bis heute vehement in Brüssel für das wettbewerbs- und daher eigentlich EU-rechtswidrige VW-Gesetz ein, das dem Land als 20-Prozent-Eigner neben den Familien-Mehrheitsaktionären der Porsches und Piechs das Sagen im VW-Reich gibt, nebst angeschlossenem Fußballbundesligaclub und der einst von Adolf Hitler gegründeten Autostadt Wolfsburg.

© Jakob Börner Ludwig Greven Politikredakteur bei ZEIT ONLINE und freier Autor zur Autorenseite

Der "Führer" hatte sich den Kraft-durch-Freude-Wagen für das von ihm geführte Volk als Propaganda- und günstiges Verkehrsmittel ausgedacht, nach dem Vorbild von Henri Ford. Der hatte in den USA ab der Jahrhundertwende den ersten Massen-Fließbandhersteller überhaupt und den seinerzeit modernsten und größten Auto-Konzern der Welt geschaffen, der in Köln bis heute die Ford-Werke unterhält.

Hitler wollte es in seinem Größenwahn dem ebenfalls antisemitischen US-Kapitalisten Ford nachtun. Er ließ dafür genau in der Mitte des damaligen deutschen Reichs am Mittellandkanal, worüber die Bleche kommen sollten, die KdF/Volkswagenfabrik und die KdF-Stadt Wolfsburg errichten, die Anfänge des heutigen VW-Weltkonzerns, der Ford längst hinter sich gelassen hat.

Während des Zweiten Weltkriegs wurden dort allerdings keine der von Hitler in seiner ersten großen Rede als Reichskanzler versprochenen günstigen Volkswagen gebaut, für die Millionen Reichsbürger Bezugsrechte ansparten, sondern Fahrzeuge für die Wehrmacht. Nach 1945 ging es dann richtig los: Dank der Erfindung des genialen Autoingenieurs Ferdinand Porsche wurde in Wolfsburg ein wesentlicher Grundstein für das deutsche Nachkriegswirtschaftswunder gelegt.