Die Oppositionsparteien im niedersächsischen Landtag wussten schon im September 2016, dass die Landesregierung dem Autokonzern VW nach Bekanntwerden des Dieselskandals Regierungserklärungen zur Prüfung vorlegte. Das geht aus dem vertraulichen Protokoll einer Sitzung des Wirtschaftsausschusses hervor, aus dem Süddeutsche Zeitung, WDR und NDR sowie die dpa zitieren.

Oppositionspolitiker aus CDU und FDP in Niedersachsen hatten Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und seine rot-grüne Koalition heftig für die Absprachen mit VW kritisiert. Allerdings erst, nachdem am Sonntag die Rücksprache im Fall einer konkreten Regierungserklärung bekannt geworden war.

Dem Protokoll zufolge informierte Regierungssprecherin Anke Pörksen den Ausschuss am 15. September 2016 darüber, dass Erklärungen, Reden und Pressemitteilungen zum Dieselskandal zur sachlichen und juristischen Prüfung an VW übermittelt würden. Laut Protokoll kommentierte FDP-Fraktionsvize Jörg Bode Pörksens Ausführungen damals mit den Worten: "So genau wollten wir gar nicht wissen, welche Worte gegen welche Worte ausgetauscht wurden."

Jetzt sagte Bode, die in der Akte enthaltenden Redefassungen hätten ihm damals keinen Anlass zur Kritik gegeben, doch: "Heute wissen wir aufgrund der Berichterstattung der Bild am Sonntag und der Einlassungen von Frau Pörksen, dass nicht alle Kommunikation zwischen der Landesregierung und VW in der Akte enthalten war."

VW wollte lieber "Diesel-Thematik" als "Diesel-Gate"

Der CDU-Abgeordnete Dirk Toepffer sagte in der Sitzung laut Protokoll, wie sich ein Kabinettsmitglied als Aufsichtsrat öffentlich äußere, sei "ein Problem des gesamten Konstrukts." Toepffer sagte nun, er verweise seit 2015 auf Probleme, die sich aus der Doppelfunktion von Kabinettsmitglied und VW-Aufsichtsratsmitglied ergeben. Dass es auch Kommunikation mit dem VW-Cheflobbyisten Thomas Steg gegeben habe, sei in keiner Sitzung des Wirtschaftsausschusses erwähnt worden.



Außerdem soll Pörksen VW in der Sitzung vorgeworfen haben, den Abgasbetrug bei Dieselautos zu "beschönigen". Sie habe auch über Versuche der Regierung gesprochen, VW zu mehr Transparenz zu drängen. Das Protokoll verdeutlicht, wie VW und die Regierung Weil hinter den Kulissen um den richtigen Umgang mit der Affäre rangen. Der Streit mit dem Autohersteller solle jedoch nicht öffentlich ausgetragen werden, soll Pörksen im Wirtschaftsausschuss betont haben.

Stimmen die Informationen aus dem Protokoll, informierte die Regierung den Landtag damals auch über konkrete Auseinandersetzungen über einzelne Formulierungen. Laut Pörksen hatte VW zwischen 2015 und 2016 in allen vorgelegten Dokumenten die Formulierung "Diesel-Gate" durch "Diesel-Thematik" ersetzt. Die Änderungen seien jedoch nicht übernommen worden.