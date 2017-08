Der deutsch-türkische Schriftsteller Doğan Akhanlı, der auf Betreiben der Türkei von Interpol in Spanien festgenommen wurde, kann offenbar nach Deutschland zurückkehren. Wie der Spiegel unter Berufung auf "gut informierte Regierungskreise" berichtet, hat die Polizeibehörde die sogenante Red Notice aufgehoben. Das Auswärtige Amt habe das bestätigt. Wegen des Eintrags war Akhanlı, der die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, in Spanien an der Ausreise gehindert worden.

Akhanlı war am Wochenende im Urlaub in Spanien festgenommen worden – die türkische Regierung hatte einen Dringlichkeitsvermerk bei Interpol eingereicht. Spanische Behörden waren dem nachgekommen. Nach einer Intervention des Auswärtigen Amtes war der türkischstämmige Autor, der 1991 nach Deutschland geflohen war, zwar wieder frei. Er durfte sich aber seitdem nur unter Auflagen in Spanien bewegen. Eine Rückkehr nach Deutschland war bislang nicht möglich.

Die Festnahme auf Betreiben der Türkei hatte die Beziehungen zu Deutschland weiter belastet. In einem Interview kritisierte Bundeskanzlerin Angela Merkel, die Türkei missbrauche Interpol. Ähnlich äußerte sich CSU-Chef Horst Seehofer. Auch Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) kritisierte das Vorgehen der Türkei.