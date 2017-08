Der Fund von Fipronil in Millionen Eiern hat zu einer Debatte um die transparentere Kennzeichnung von Lebensmitteln geführt. Mitglieder der Grünen im Bundestag fordern in einem Sieben-Punkte-Plan, Eierprodukte wie Nudeln oder Kekse mit individuellen Nummerncodes zu versehen. Bislang könne man zwar mithilfe des Herkunftsstempels herausfinden, aus welchem Betrieb ein Ei kommt. Bei weiterverarbeiteten Eierwaren sei dies jedoch nicht möglich.

"Verbraucherinnen und Verbraucher haben mehr Schutz verdient", sagte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Deshalb müsse man auch bei eierhaltigen Lebensmitteln genau zurückverfolgen können, aus welchem Betrieb die zur Produktion verwendeten Eier stammen. Bei Bedarf könnten so auch gezielt Produkte aus dem Handel entfernt werden. Zudem fordert die Partei eine "rückhaltlose Aufklärung" des Skandals, bessere Auskünfte für Verbraucher sowie ein umfassendes Verbot des Insektizids Fipronil in der gesamten Landwirtschaft.

Das Schädlingsbekämpfungsmittel war Ende Juli in Eiern aus Belgien und den Niederlanden nachgewiesen worden. Die giftige Substanz gelangte nach derzeitigem Stand der Ermittlungen über das Reinigungsmittel Dega-16 in die Ställe. Mindestens zehn Millionen kontaminierte Eier aus den Niederlanden wurden nach Angaben des Bundeslandwirtschaftsministeriums nach Deutschland geliefert, ein Teil davon gelangte in den Handel.

Fipronil Eier mit diesen Nummern – nicht essen! Das Bundesamt für Verbraucherschutz warnt bisher vor Eiern mit folgenden Nummern – die meisten davon betreffen Nordrhein-Westfalen. Diese Liste ist aber sehr wahrscheinlich noch unvollständig. Mittlerweile sind in zehn anderen Bundesländern mit Fipronil belastete Eier aufgetaucht. Auf der Seite lebensmittelwarnung.de aktualisiert das Bundesamt fortlaufend, welche Chargen betroffen sind. Mit Fipronil belastete Eier, die den erlaubten Grenzwert überschreiten:

0-NL-4310001 / 1-NL-4167902 / 1-NL-4359801 / 1-NL-4385701 / 1-NL-4331901 / 1-NL-4339301 /

1-NL-4339912 / 2-NL-4332601/ 2-NL-4332602 / 2-NL-4385702 /



Eier, in denen nachweislich Rückstände des Gifts stecken:

0-NL-4385501 / 0-NL-4392501 / 1-NL-4128604 / 1-NL 4286001 / 2-NL-4015502



Eier, bei denen Betriebe selbst Rückstände gemeldet haben:

0-NL-4170101 / 1-NL-4322401 / 1-NL-4331901 / 1-NL-4339301 / 1-NL-4385701 / 2-NL-4322402 Belastete in Deutschland hergestellte Eier:

0-DE-0360521 / 1-DE-0358001 Ebenfalls unter Verdacht Die niederländischen Behörden warnen generell vor allen Eiern, deren Stempel folgende Zahlen enthalten:

X-NL-40446XX / X-NL-40534XX / X-NL-40709XX/ X-NL-41176XX / X-NL-41205XX / X-NL-41437XX / X-NL-42068XX / X-NL-42206XX / X-NL-42736XX / X-NL-42775XX / X-NL-43154XX / X-NL-43224XX / X-NL-43425XX / X-NL-43434XX / X-NL-43651XX / X-NL-43780XX / X-NL-43925XX / X-NL-41679XX / X-NL-42071XX / X-NL-42659XX / X-NL-42766XX / X-NL-43113XX / X-NL-43326XX / X-NL-43514XX / X-NL-43640XX / X-NL-43835XX / X-NL-43879XX (Stand: 4. August 2017) Was bedeutet der Eier-Code? An dem Code, der in der EU auf Eier gestempelt wird, können Sie erkennen, aus welchem Land ein Ei stammt, wie es erzeugt wurde ("bio", Käfig, Freiland) und aus welchem Betrieb es stammt. Wie Sie den Eier-Code entschlüsseln: DIE ERSTE ZAHL

0 = Ökologische Erzeugung

1= Freilandhaltung

2= Bodenhaltung

3= Käfighaltung DER LÄNDERCODE

AT = Österreich / BE= Belgien / BG = Bulgarien / DK = Dänemark / DE = Deutschland /ES = Spanien / FR = Frankreich / HR = Kroatien / IT = Italien / NL = Niederlande / PL = Polen / RO = Rumänien / SE = Schweden / SL = Slowenien DER STALLCODE:

Er besagt, aus welchem Betrieb das Ei stammt. Auf den Seiten des Vereins für kontrollierte alternative Tierhaltungsformen (KAS) können Sie das nachschauen.



Unter welchen Bedingungen leben deutsche Hühner? Die üblichen Haltungsformen hat der Zentralverband der deutschen Geflügelwirtschaft hier übersichtlich beschrieben. Wie schädlich ist Fipronil? Die Warnung bedeutet nicht, dass eine direkte Gefahr durch den Verzehr der Eier besteht. Allerdings kann das Gift toxisch auf das Nervensystem wirken – dieses wurde in Tierversuchen bei höheren Konzentrationen festgestellt. Nach der aktuellen Stellungnahme des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) sind bei Gehalten bis 0,72 mg/kg Fipronil-Rückständen im Ei keine gesundheitlichen Risiken zu erwarten. Fipronil ist ein Phenylpyrazol und wird vielfach als Pflanzenschutzmittel und Biozid genutzt. In der Tiermedizin wird es als Mittel gegen Flöhe und Zecken bei Hunden und Katzen eingesetzt. Die Anwendung an Tieren, die Lebensmittel erzeugen, ist nicht erlaubt. Verbraucher sollten die Nummern auf ihren Eiern prüfen – vor allem bei solchen, die sie in den Niederlanden oder in NRW gekauft haben. Weitere Informationen finden Sie auch bei den Verbraucherzentralen. Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz

Krebserregend oder erbgutschädigend ist das Gift nach derzeitigem Wissensstand nicht, urteilt das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR). Allergien und Hautreizungen löse es ebenfalls nicht aus. Für Kleinkinder könnte ein übermäßiger Verzehr aber gefährlich sein. Fipronil wird als Schädlingsbekämpfungsmittel eingesetzt und wirkt tödlich auf Bestäuber wie Bienen und andere Insekten. An Orten der Lebensmittelherstellung ist es daher gänzlich verboten.

Der Discounter Aldi nahm vorsorglich deutschlandweit seine Eier aus den Regalen, andere Supermarktketten schränkten den Verkauf aus Sicherheitsgründen ein. Mittlerweile haben auch Lebensmittelproduzenten reagiert. So rief ein Salathersteller sechs Produkte zurück, in denen möglicherweise mit Fipronil belastete Eier verarbeitet wurden.