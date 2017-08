Nach ihrer Niederlage auf dem Kölner Parteitag galt Frauke Petry als geschwächte, angezählte Parteichefin. Ihr Kurs, die Partei für eine Koalition mit der Union zu öffnen, fiel bei der Parteibasis durch. Statt ihrer ziehen Alexander Gauland und Alice Weidel als Spitzenkandidaten in den Bundestagswahlkampf. Aus der Öffentlichkeit war sie verschwunden und das nicht nur wegen der Geburt ihres Sohnes.



Und dann waren da noch die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Dresden wegen Meineids gegen Perty. Seit über einem Jahr prüfen die Behörden, ob Petry unter Eid den Landtag angelogen hat. Jetzt hat der Immunitätsausschuss des Sächsischen Landtags beschlossen, Frauke Petrys Immunität als Abgeordnete aufzuheben. Der Landtag bekommt eine Frist von sieben Tagen. Sollte keiner der Abgeordneten Einspruch erheben, kann die Staatsanwaltschaft Petry anklagen. Auch wenn sich Petrys Vertraute bemühen, den Vorfall runterzuspielen – ihre parteiinternen Gegner bekommen damit neue Argumente geliefert.

Die Aufhebung kommt nicht überraschend. Seit der Landtagswahl 2014 gärt die Affäre darum, wie die AfD ihre Liste für die Wahl zusammengestellt haben soll.



"Felsenfester" Rückhalt für Petry

Petry, die Fraktionsvorsitzende der AfD und Chefin des Landesverbands, sagte zwei Mal im November 2015 aus, gemeinsam mit ihrem Vorstandskollegen Carsten Hütter. Sie sollten erklären, warum sie von den Listenkandidaten verlangten, der Partei einen Kredit bis zu 3.000 Euro zu geben. Ein Kandidat, der frühere Bautzener AfD-Kreisverbandschef Arvid Immo Samtleben, weigerte sich und flog von der Liste. Die AfD bestreitet, dass das etwas mit dem Darlehen zu tun gehabt habe. In den Anhörungen widersprachen sich Petry und ihr Vorstandskollege.

Vor dem Wahlprüfungsausschuss im Landtag bestritt Petry zudem, selbst einer der Kreditgeber gewesen zu sein. Daran zweifelt die Staatsanwaltschaft offenbar. Ebenso wie an Petrys Aussage zur Rückzahlung der Kredite. Darlehensgeber sollen verpflichtet worden sein, ihren Beitrag nach dem Einzug ins Parlament als Spende zu deklarieren und auf eine Rückzahlung zu verzichten. Petry hingegen behauptete im Ausschuss, die Geldgeber hätten auch auf einer Rückzahlung bestehen können.



Die Ermittlungen gegen ihren Parteifreund Carsten Hütter wurden eingestellt. Die Staatsanwaltschaft hatte sich noch im Mai vergangenen Jahres dagegen ausgesprochen, Ermittlungen gegen Petry aufzunehmen – eine Entscheidung, die der Oberstaatsanwalt wenig später revidierte.



Petry ist schon jetzt isoliert

Petry und die AfD-Fraktion haben dem Antrag, die Immunität aufzuheben, zugestimmt, sagt ein Sprecher der Fraktion zu ZEIT ONLINE. "Die Fraktion steht felsenfest hinter Petry. Das mögliche Verfahren wird keinerlei Einfluss haben auf die Arbeit im Landtag oder den Wahlkampf." In einer Erklärung schreibt Petry, sie begrüße die Entscheidung des Immunitätsausschusses ausdrücklich. "Sollte es in der Folge tatsächlich zu einem Verfahren kommen, kann ich in diesem zu den im Raum stehenden Vorwürfen öffentlich Stellung nehmen. Das war bisher nicht möglich."

Tatsächlich scheint Petry in Sachsen Rückhalt zu haben. "Der Zeitpunkt des Verfahrens, mitten in der heißen Phase des Wahlkampfs, ist schon auffällig", heißt es aus ihrer Landtagsfraktion.

Petry geht also in die Offensive. In der Hoffnung, ihren Widersachern damit keine Angriffsfläche zu geben. Angenommen, Petry hätte auf ihrer Immunität bestanden – sie hätte wohl schnell eine übergroße innerparteiliche Opposition gegen sich, die nur auf eine Gelegenheit wartet, die Parteichefin maximal zu beschädigen. Doch egal wie das Verfahren ausgeht, Pertry ist außerhalb ihres Landesverbandes schon jetzt isoliert.