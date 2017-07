CDU-Vizechefin Julia Klöckner beklagt eine Blockade strengerer Abschieberegelungen durch die SPD. "Die SPD musste regelrecht zum Handeln gezwungen werden. Leider konnten wir deshalb nicht alles umsetzen, wie wir es für sinnvoll gehalten hätten", sagte die rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende.



Mit Blick auf das am Samstag in Kraft getretene Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht und die Messerstecherei in Hamburg am Freitag sagte Klöckner: "Hätte die SPD unsere Forderungen nach einer Verschärfung der Ausreiseregeln früher unterstützt, wäre das neue Gesetz früher in Kraft getreten und der Täter hätte bis zur Rückführung in Abschiebehaft sein können."

Der mutmaßliche Täter in Hamburg – ein ausreisepflichtiger Mann, der den Sicherheitsbehörden als Islamist bekannt war – hatte in einem Supermarkt auf Menschen eingestochen. Ein Mann starb, sieben Menschen wurden verletzt. Mit dem neuen Gesetz können Ausreisepflichtige einfacher in Abschiebehaft genommen oder überwacht werden.



Zahl der freiwilligen Ausreisen sinkt

Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Stephan Mayer (CSU), hatte der SPD aufgrund ihrer langen Ablehnung schärferer Abschieberegeln indirekt eine Mitschuld an der Messerattacke gegeben. Die SPD wies die Vorwürfe zurück.



Das Bundesinnenministerium spricht sich für eine deutliche Steigerung der Abschiebehaftplätze in Deutschland aus. "Aufgrund der Zahl der derzeit vollziehbar zur Ausreise verpflichteten Ausländer in Höhe von circa 226.000 ist ein Bedarf an Abschiebungshaftplätzen in vierstelliger Höhe aus Sicht des Ministeriums nicht unrealistisch", sagte eine Sprecherin des Ressorts der Welt. Derzeit gibt es nach Recherchen der Zeitung 400 Plätze in sechs Abschiebehaftanstalten in Deutschland.

Die Inhaftierungspraxis der Länder sieht das Bundesinnenministerium nach Angaben der Zeitung kritisch: "Aus den für den Vollzug der Abschiebungshaft zuständigen Ländern erreichen uns immer wieder Berichte, dass Anträge auf Abschiebungshaft wegen fehlender Haftplätze nicht gestellt werden, weil deren Vollzug nicht gewährleistet ist."

Die Zahl der freiwilligen Ausreisen von Asylbewerbern ist nach Informationen der Bild-Zeitung rückläufig. Bis Ende Juni kehrten in diesem Jahr 16.645 Menschen unter Nutzung der von Bund und Ländern bereit gestellten Finanzhilfen wieder in ihre Heimat zurück, wie die Zeitung unter Berufung auf Zahlen des Bundesinnenministeriums berichtete. Im gesamten vergangenen Jahr waren es laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 54.006 Ausreisende. Bund und Länder finanzieren Flüchtlingen unter bestimmten Voraussetzungen die freiwillige Rückkehr mit mehr als 1.000 Euro Starthilfe pro Person.