Bundestagsabgeordnete haben in der aktuellen Legislaturperiode mindestens 26,5 Millionen Euro an Nebeneinkünften erzielt. Die Transparenzorganisation abgeordnetenwatch.de hat eine Tabelle mit Nebeneinkünften seit 2013 veröffentlicht. An der Spitze stehen vor allem Politiker von CSU und CDU. Jeder vierte der 655 Abgeordneten hatte demnach meldepflichtige Einkünfte.

Bundestagsabgeordnete müssen Einkünfte von mehr als 1.000 Euro pro Monat oder 10.000 Euro im Jahr melden. Der Betrag muss nicht genau, sondern in Stufen angegeben werden. abgeordnetenwatch.de hat mit den Mindestbeträgen der jeweiligen Stufen gerechnet. Würde mit den Höchstwerten gerechnet werden, würden die Nebeneinkünfte insgesamt bei 48,7 Millionen Euro liegen.

Laut abgeordnetenwatch.de ist nicht in allen Fällen zu erkennen, von wem ein Abgeordneter Geld erhielt. Politiker, die einen Posten bei einem Unternehmen innehaben, müssten das angeben. Freiberufler und Selbstständige allerdings können laut abgeordnetenwatch.de ihre Geldgeber als "Kunde", "Vertragspartner" oder "Mandant" bezeichnen. Nicht einmal deren Branche müsste genannt werden.

