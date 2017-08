Der niedersächsische Landtag hat sich selbst aufgelöst. Von 136 anwesenden Abgeordneten stimmten in Hannover 135 Parlamentarier für einen entsprechenden Antrag. Damit ist der Weg für eine vorgezogene Neuwahl am 15. Oktober frei. Die Fraktionen hatten den Antrag zuvor gemeinsam eingebracht, nachdem die Regierung von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) Anfang August durch den Wechsel der Abgeordneten Elke Twesten von den Grünen zur CDU ihre Einstimmenmehrheit verloren hatte.

Auch nach der Selbstauflösung bleibt der Landtag handlungsfähig. Bis zur konstituierenden Sitzung des nächsten, neugewählten Parlaments am 13. oder 14. November hat der Landtag in seiner alten Zusammensetzung noch das Sagen. Er wird am 20. und 21. September noch einmal zusammenkommen.



Die Abgeordneten wollen dann bis zu zwölf der derzeit 48 noch anhängigen Gesetzesvorhaben verabschieden. Dazu gehört eine Änderung des niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum Sozialgesetzbuch, die die Zahlung von Zuschüssen für Behindertenwerkstätten regelt. Außerdem wird das Beamtenbesoldungsgesetz so angepasst, dass alle Landesbeamten 75 Euro mehr erhalten. Auch das Gesetz über die Einführung eines Krebsregisters soll noch verabschiedet werden.

Mehrere große Gesetzesprojekte der rot-grünen Landesregierung können dagegen nicht mehr verabredet werden. Dazu gehören das Polizeigesetz, das Agrarstrukturgesetz mit einer Pachtpreisbremse sowie das Wassergesetz.