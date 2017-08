Nach dem Verlust seiner rot-grünen Regierungsmehrheit hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil Neuwahlen angekündigt. Er halte es für unabdingbar, dass der Landtag möglichst rasch seine Selbstauflösung beschließe, sagte der SPD-Politiker.



Weil kündigte an, den Mitgliedern der SPD-Landtagsfraktion zu empfehlen, einen Antrag auf Selbstauflösung des Parlaments einzubringen. Der Antrag könne in der nächsten Landtagssitzung am 16. August beraten werden. Laut Verfassung habe das Parlament dann zwischen elf und 31 Tagen Zeit für eine Entscheidung, danach blieben zwei Monate Zeit für eine Neuwahl.

Er werde der SPD vorschlagen, die Selbstauflösung des Landtags zu beantragen, so @MpStephanWeil. #Niedersachsen pic.twitter.com/VUA6SV8m7x — NDR Reporter (@NDRreporter) 4. August 2017

Einen Rücktritt schloss Weil aus. "Es kann keine andere Instanz als die Wähler geben, die über die Mehrheiten im Landtag entscheiden", sagte er. "Ich stelle mich jederzeit sehr gerne dem Wählerwillen. Aber ich werde einer Intrige nicht weichen." Damit spielte er auf den Fraktionswechsel der Grünenabgeordneten Elke Twesten an, der die Koalition um die entscheidende Stimme gebracht hatte.



Twesten war überraschend aus Partei und Fraktion ausgetreten. "Ich sehe meine politische Zukunft bei der CDU", sagte Twesten. Als Begründung sagte sie, dass sie für die Landtagswahl 2018 in ihrem Wahlkreis in Rotenburg (Wümme) nicht mehr nominiert worden sei. Dort wurde eine andere Kandidatin aufgestellt – auch weil Twesten vorgeworfen wurde, zu offen für eine Koalition mit der CDU zu sein. "Ich bin keine Verräterin, ich fühle mich sehr gut", sagte Twesten nun.



Ministerpräsident Weil sieht das anders: "Wenn eine Abgeordnete des niedersächsischen Landtags aus ausschließlich eigennützigen Gründen die Fraktion wechselt und damit die von den Wählern gewollte Mehrheit verändert, halte ich das persönlich für unsäglich, und ich halte das für sehr schädlich für die Demokratie."

Grüne sprechen von Korruption

Grünenbundesgeschäftsführer Michael Kellner sagte der Berliner Zeitung zu dem Vorgang: "Was sie tut, ist eine Verfälschung des Wählerwillens und ein Verrat am rot-grünen Wahlsieg." Er forderte Twesten auf, ihr Mandat zurückzugeben.

Einige Grüne vermuten, dass Twesten vor der Ankündigung Versprechungen gemacht wurden: "Wenn Mehrheit Konstellation wählt, aber andere bekommt, weil jemandem Mandat versprochen wurde, nennt man das Korruption", twitterte der hessische Bundestagsabgeordnete Omid Nouripour. SPD-Vize Ralf Stegner sieht das ähnlich: "Es ist ganz offenkundig, dass da jemand aus persönlichen Karriereerwägungen und unter Mithilfe der Union den Wählerwillen verfälschen will", sagte er dem Kölner Stadt-Anzeiger. "Das ist politisch unanständig."

Der niedersächsische CDU-Landeschef und Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Bernd Althusmann, widersprach: Es habe keine Angebote gegeben.

Ursprünglich sollte in Niedersachsen im Januar gewählt werden. Für eine Neuwahl hatte sich auch die FDP ausgesprochen. Nach FDP-Angaben stand Ministerpräsident Weil unter anderem wegen der VW-Affäre unter Druck.