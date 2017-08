ZEIT ONLINE: Herr von Beust, was macht ein Wahlplakat besonders gut?



Ole von Beust: Gut ist ein Plakat, wenn es eine Emotion auffängt und sich der Betrachter denkt: "Ja, so isses."



ZEIT ONLINE: Inhalte sind nicht so wichtig?



von Beust: Alle Parteien machen sich viele Gedanken über ihre Programme, das Problem ist nur: Die Glaubwürdigkeit von Politikern ist so hoch wie die von Versicherungsvertretern, die geht gegen null. Vertrauen schaffe ich also eher durch Emotionen oder einen Spruch, der das Gefühl der Menschen aufnimmt. So ist der CDU-Slogan: "Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben" fast der einzige Wahlkampfslogan in diesem Jahr, der gelungen ist.



Wahlplakate von Angela Merkel und Martin Schulz ©Britta Pedersen/dpa

ZEIT ONLINE: Als CDU-Politiker müssen sie das jetzt sagen.



von Beust: Was mir gefällt, ist, dass es kein Politsprech ist, sondern ein Satz, wie ihn jeder von uns sagen könnte. Den Deutschen geht es gut und sie wollen, dass es so bleibt. Aber das CDU-Plakat "Europa stärken heißt Deutschland stärken ", das finde ich zum Beispiel nichtssagend. Das ist typisches Politdeutsch.



ZEIT ONLINE: Die CDU hat auf ihren Plakaten die Deutschlandfarben neu erfunden. Eine bewusste Antwort auf die AfD?



von Beust: Ich glaube, der erste, der einen patriotischen Wahlkampf gemacht hat, das war Willy Brandt mit einem Plakat 1972, da stand drauf "Deutsche. Wir können stolz sein auf unser Land". Damals hat ihm keiner vorgeworfen, das sei rechts. Auch heute sind die Menschen stolz auf unser Land, sie wollen ein starkes, demokratisches Deutschland, das seine Interessen in der Welt vertritt. Diese kaleidoskopförmige Auffächerung der Farben Schwarz-Rot-Gold auf den CDU-Plakaten, die finde ich allerdings etwas gewollt.



ZEIT ONLINE: Es soll vielleicht modern wirken?



von Beust: Klar. Wahrscheinlich wollte man sich von den altmodischen schwarz-rot-goldenen Streifen absetzen. Aber mir ist das zu theoretisch gedacht. Ich kann mir gut vorstellen, wie so eine Diskussion unter Werbern läuft. Das Problem ist nur: Man sieht die Absicht. Origineller ist da die FDP um Christian Lindner.

ZEIT ONLINE: Wieso?



von Beust: Mir gefällt, dass er das Plakat in Schwarz-Weiß gehalten hat. Schwarz-Weiß wirkt dokumentarisch und authentisch und daher glaubwürdig, was für die FDP seit der verlorenen Wahl 2013 nicht unwichtig ist.



Wahlplakate der FDP © Sebastian Gollnow/dpa

ZEIT ONLINE: Lindners Augenringe auf den Plakaten, die Turnschuhe, das zerzauste Haar: Eitelkeit oder Wiedererkennungswert?



von Beust: Das mischt sich. Aber die Grenze zur Selbstverliebtheit ist nur gestreift und nicht übertreten. Plakate haben die Aufgabe einen emotional abzuholen, in dem Fall den potenziellen FDP-Wähler. Es ist immer auch ein Glückstreffer, ob das funktioniert. Aber sind wir mal ehrlich: Die Wähler merken durch die Großplakate vor allem, dass bald Wahl ist. In ihren Köpfen mischen sich dann die Motive, sie können sie teilweise gar nicht mehr einer Partei zuzuordnen.