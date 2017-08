Außenminister Sigmar Gabriel hat Bedauern geäußert über das Verhältnis Deutschlands zur Türkei. Das Land entferne sich von der Demokratie, sagte der SPD-Politiker im stern. Er erinnerte an die vielen Menschen, die Präsident Reccep Tayyip Erdoğan nach dem gescheiterten Putschversuch von vor einem Jahr in Haft stecken ließ. Interventionen Deutschlands gegen die Inhaftierung deutscher Staatsbürger waren erfolglos geblieben.

Derzeit sei zu sehen, sagte der Außenminister, "dass die türkische Regierung auf wirtschaftlichen Druck reagiert". Oft brauche es diesen Druck, sagt Gabriel, "und das freut mich nicht. Mir blutet das Herz dabei." Denn die jüngst verschärften Reisehinweise des Auswärtigen Amtes für die Türkei träfen vor allem die Hotelbetreiber und Strandbudenbesitzer im Westen des Landes. Das seien "die deutschfreundlichsten Türken", die es gebe.



Das Kernproblem bleibe, dass sich die Türkei von der Demokratie entfernt, sagte Gabriel, "und dass dort Unschuldige in Haft sitzen. Darunter neun deutsche Staatsbürger." Er hatte schon vor wenigen Wochen angekündigt, die Beziehungen Deutschlands zur Türkei neu auszurichten. Zudem warnte er Unternehmen vor Investitionen dort.

Geld für Länder, die sich um Flüchtlinge kümmern

Gabriel kritisierte zugleich die mangelnde Solidarität vieler EU-Staaten in der Flüchtlingsfrage. "Europa ist keine Zugewinngemeinschaft, in der man nur dann mitmacht, wenn man Geld bekommt", sagte Gabriel dem stern. Man müsse die belohnen, die sich um Flüchtlinge kümmern, und denen Geld streichen, die sich der europäischen Solidarität entziehen. "Dennoch sei Europa 'Deutschlands Zukunft'", sagte der Vizekanzler, "mit all den Veränderungen, die nötig sind".