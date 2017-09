Der frühere AfD-Politiker Holger Arppe muss nicht mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Bisher sei keine strafrechtliche Relevanz zu erkennen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft der Ostsee-Zeitung. Arppes Äußerungen seien allgemein gehalten und in einem privaten Kreis geäußert worden. Deshalb werde die Staatsanwaltschaft wohl keine Ermittlungen einleiten.

Arppe hatte am Donnerstag die AfD verlassen. Auch von seinem Posten als Vizefraktionschef der AfD in Mecklenburg-Vorpommern war er zurückgetreten. Der NDR und die taz hatten zuvor rassistische und gewaltverherrlichende Chats angeblich von Arppe enthüllt, die ihnen anonym zugespielt worden sind.

Arppe soll demnach Nachrichten geschrieben haben, in denen er unter anderem politischen Gegnern Gewalt androhe und kinderpornografische Fantasien äußere. Er wies eine Urheberschaft der Texte mit sexuellem Inhalt zurück.

AfD-Landeschef Leif-Erik Holm hatte Arppes Rücktritt als den "einzig richtigen Schritt" bezeichnet. Es habe ihn zutiefst schockiert, was in den Protokollen zu lesen sei. Die SPD und die CDU in Mecklenburg-Vorpommern hatten Arppe aufgefordert, auch sein Landtagsmandat abzugeben. Das hatte dieser jedoch abgelehnt. Arppe will sein Amt als Parteiloser behalten.



Der Landtag prüfe nun, das Instrument der Abgeordneten-Anklage in der Verfassung einzuführen, hatte dessen Präsidentin Sylvia Bretschneider (SPD) der Schweriner Volkszeitung gesagt. "Es ist untragbar, dass so jemand als Volksvertreter im Landtag ist."



In Brandenburg zum Beispiel sei in der Landesverfassung verankert, dass ein Abgeordneter, der das Ansehen des Parlamentes grob missbraucht, unter Anklage gestellt werden kann. Das könne den Entzug des Mandats zur Folge haben.