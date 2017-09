Der Name von Mario Mieruch taucht gleich mehrfach in einer internen AfD-Chatgruppe auf, die im vergangen Herbst für Ärger sorgte: Anhänger des NRW-Landeschefs Markus Pretzell trafen geheime Absprachen über die Wahl der Listenkandidaten für die Landtagwahl. So wollten sie Verbündete in aussichtsreiche Positionen befördern. Die Lektüre der Chats, die der "Stern" veröffentlich hat, weisen Mieruch als einen der Hauptakteure in dieser Gruppe aus.