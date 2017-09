Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hält die hohe Zahl von ausfallenden Unterrichtsstunden für das größte Problem von Kindern in Deutschland. "Es sollte weniger Unterrichtsausfall geben", sagte Merkel in einem Interview mit der LEO-Kinderseite der ZEITauf die Frage, was sich für Heranwachsende hierzulande am dringendsten verändern müsste. Außerdem sei es ihrer Auffassung nach wichtig, alle Schulen bald mit modernen digitalen Lehrmitteln auszustatten und zumindest die Grundzüge des Programmierens zu vermitteln. Von den Kindern selbst wünschte sich Merkel, dass sie, wann immer möglich, Zeit in der Natur verbringen.



Befragt wurden kurz vor der Bundestagswahl am Sonntag neben der Kanzlerin auch die Spitzenkandidaten der SPD, Linke und Grünen zu den aus ihrer Sicht drängendsten Problemen von Kindern. Merkels Herausforderer Martin Schulz (SPD) forderte gleiche Bildungschancen für alle Kinder, "egal aus welchem Stadtteil und welcher Familie sie kommen und wie viel die Eltern verdienen". Wenn Kinder miteinander spielten, interessiere es sie nicht, welche Hautfarbe der andere habe oder wo er herkomme.

Nach Auffassung der Spitzenkandidatin der Linkspartei, Sahra Wagenknecht, beschäftigten sich Kinder in der heutigen digitalen Welt zu wenig mit sich selbst und mit Freunden. "Kinder sollten öfter mal offline sein", sagte sie. Der grüne Spitzenkandidat Cem Özdemir forderte auf Engagement von Kindern gegen Cybermobbing. "Im Internet ist es manchmal echt fies, wie sich manche Leute benehmen. Lasst sie damit nicht durchkommen!"