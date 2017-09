Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich in der ARD-Wahlarena einer Vielzahl von Fragen des Publikums gestellt – etwa zu Rassismus, zur Rente, dem Verhältnis zwischen CDU und CSU oder Menschen mit Down-Syndrom. In der Livesendung kam zunächst ein 18-jähriger Erstwähler zu Wort, der auf die Differenzen zwischen CSU und CDU einging. Er könne die CDU nicht wählen, weil er in Bayern wohne. Die von der CSU geforderte Obergrenze lehne er aber ab. Was würde ihm die Kanzlerin raten, wollte der 18-Jährige wissen. Merkel wies darauf hin, dass es mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede zwischen den Unionsparteien gebe. Sie rate daher dazu, die CSU zu wählen.

Merkel sprach sich erneut dafür aus, im Falle eines Wahlsieges keine Obergrenze für Flüchtlinge einzuführen. Zu der von der CSU erhobenen Forderung, eine solche Obergrenze von 200.000 neu ankommenden Flüchtlingen festzuschreiben, sagte Merkel in der Livesendung: "Meine Haltung zu der Obergrenze ist ja bekannt, dass ich sie nicht will. Ich möchte sie nicht. Garantiert. Ich halte sie auch nicht für praktikabel." CSU-Chef Horst Seehofer hatte jüngst erklärt: "Wir sind für die Obergrenze und die werden wir mit allem Nachdruck vertreten, vor und nach der Wahl."



Fragen zur Abtreibung und zur Pflege

Befragt nach der Situation in der Pflege räumte Merkel ein, dass es großen Nachholbedarf gebe. Auf Nachfrage eines Mannes, der selbst in der Pflege arbeitet und Merkel vorwarf, "seit zwölf Jahren zu regieren, aber im Bereich der Pflege nicht viel getan" zu haben, sagte die Kanzlerin, der Beruf müsse attraktiver werden. Weil es einen Personalmangel gebe, müssten aber auch Pflegekräfte aus europäischen Ländern geholt werden.

Eine junge Frau mit Down-Syndrom wollte von Merkel wissen, wieso man Babys mit Down-Syndrom noch bis kurz vor der Geburt abtreiben dürfe. Die Kanzlerin sagte, sie habe sich sehr für eine Änderung eingesetzt und eine verpflichtende Beratung bei Spätabtreibungen eingeführt. "Es war unglaublich schwer, dafür eine Mehrheit zu bekommen", sagte Merkel und warb für einen besseren Lebensschutz und mehr Chancen für Behinderte. Was sie in Zukunft konkret tun möchte, sagte Merkel allerdings nicht.



Nach Angaben der jungen Frau, die Merkel die Frage gestellt hatte, würden in Deutschland neun von zehn Babys mit Down-Syndrom abgetrieben. "Ich will nicht gehen, ich will auf der Welt bleiben", sagte sie unter lautem Applaus.

Warum gibt es so viele Erdoğan-Fans in Deutschland?

Ein weiterer Mann aus dem Publikum wollte wissen, warum sich unter den türkischstämmigen Bürgern in Deutschland immer noch so viele Fans des Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan finden würden. Merkel sagte, sie vermute, dass es noch viele Menschen hierzulande gebe, die sich doch noch nicht hundertprozentig angenommen fühlten. Sie plädierte für den Zusammenhalt mit türkischstämmigen Bürgern: "Ihr seid hier Zuhause", sagte die Kanzlerin.



Auch Hass und Rassismus in der Gesellschaft kamen in der Livesendung zur Sprache: Ein Mann mit Migrationshintergrund, dessen Eltern seiner Schilderung nach vor 40 Jahren nach Deutschland gekommen waren und er heute in München studiere, sagte, er sei täglichem Rassismus ausgesetzt und dieser werde von der AfD noch salonfähig gemacht. Merkel sprach sich dafür aus, jeden Menschen einzeln zu bewerten und niemanden nach Stereotypen oder dem Aussehen zu beurteilen. Sie werde sich Rassismus entgegenstellen. "Halten Sie dagegen", riet sie auch dem Fragesteller aus München.

Warum das "Nein" zur Ehe für alle?

Merkel musste sich auch noch einmal die Frage stellen lassen, warum sie im Bundestag bei der Abstimmung über die Ehe für alle mit "Nein" gestimmt hatte. Die Kanzlerin sagte, sie habe ihre Meinung geändert, was die Möglichkeit zur Adoption angehe. Dennoch stehe sie dazu: Für sie sei die Ehe eine "Verbindung von Mann und Frau". Vielleicht sie mit ihrer Ansicht in der Minderheit, vielleicht "ist es auch ein bisschen eine Altersfrage", sagte Merkel. Sie freue sich, dass durch den Bundestagsbeschluss jetzt eine Befriedung erzielt worden sei.

Im Publikum saßen etwa 150 Wahlberechtigte, die nach ARD-Angaben "einem Querschnitt der Bevölkerung" entsprechen. Sie sollen die Bundeskanzlerin "direkt mit den Themen konfrontieren, die sie in ihrem Alltag betreffen und auf die sie Antworten fordern", schreibt Das Erste auf seiner Website. Die Sendung war live und wurde von Sonia Seymour Mikich und Andreas Cichowicz moderiert.

Merkel war bereits vier Mal in der Wahlarena, ihr Herausforderer Martin Schulz wird eine Woche später, am 18. September, im ARD-Studio erwartet.