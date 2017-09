Nach Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) stellt sich ihr Herausforderer von der SPD, Martin Schulz, Fragen von Bürgern in der "ARD-Wahlarena". In der Livesendung kam zunächst ein Mann aus der Gemeinde Wedemark zu Wort. Er wollte wissen, welche Pläne Schulz habe, um die Staatsschulden der Bundesrepublik abzubauen. Der SPD-Kandidat sagte, er wolle in den kommenden vier Jahren Schulden abbauen – aber auch in die Zukunft investieren. Explizit erwähnte Schulz den Bereich Digitalisierung. "Deutschland liegt beim Breitbandausbau hinter China und Mexiko", sagte der SPD-Kanzlerkandidat. Dies müsse sich ändern.



Eine weitere Frage bezog sich auf den Immobilien- und Wohnungsmarkt. "Was werden Sie tun, um es jungen Familien zu ermöglichen, Wohneigentum zu erwerben?", fragte eine junge Frau. Schulz räumte ein, es stimme, dass die Mietpreisbremse in dieser Form nicht funktioniere. Die SPD habe die Mietpreisbremse verschärfen wollen – was von der Union verhindert worden sei. "Angela Merkel hat das abgelehnt", sagte Schulz. Die Union wolle das Instrument nun sogar ganz abschaffen. "Dann wird der Wohnungsmarkt erst richtig explodieren", sagte Schulz. Stattdessen wolle er "richtig intervenieren" in den Wohnungsmarkt. In den Wohnungsbau und die Förderung müsse investiert werden.



Ein weiterer junger Mann erinnerte daran, dass junge Familien mit zwei Einkommen noch andere Probleme hätten: Sie müssten so lange und viel arbeiten, dass sie sich nicht mehr um ihre Kinder kümmern könnten. Die SPD müsse sich wieder stärker für Arbeitnehmerrechte einsetzen, forderte der Mann. Schulz gab ihm recht und erinnerte an ein weiteres Problem: Viele Familien hätten keinen Kita-Platz oder andere Betreuungsangebote für ihr Kind. Er nannte explizit Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen und Alleinerziehende. "Mir geht es darum, dass Kitagebühren frei sein" und eine Million Kita-Plätze verfügbar sind, sagte Schulz.

"Ich möchte Ihren Rentenbescheid ändern"

Applaus vom Publikum gab es für eine sechsfache Mutter, die ihre zahlreichen Tätigkeiten auflistete: "Ich war Taxifahrerin, Eventmanagerin, Köchin ...", sagte die Frau aus dem Erzgebirge und fragte, was Schulz dafür tun werde, damit sie am Ende nicht mit 600 Euro pro Monat in Rente gehen müsse. Schulz verwies auf seine eigene Biografie und versprach: "Ich möchte Ihren Rentenbescheid ändern." Er habe sich für eine Solidarrente stark gemacht und werde das auch künftig tun.



Im Publikum sitzen rund 150 Wahlberechtigte. Nach Angaben der ARD stellen sie einen Querschnitt der Bevölkerung dar und sollen Schulz "unverblümt und direkt mit den Themen konfrontieren, die sie in ihrem Alltag betreffen".



Schulz ist das erste Mal in der Wahlarena, Bundeskanzlerin Angela Merkel war am vergangenen Montag in der Livesendung. Sie wurde unter anderem zur Pflege, Rente, Ehe für alle und dem Verhältnis zwischen CDU und CSU befragt.