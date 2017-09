Ein starkes Parlament war Bundestagspräsident Norbert Lammert immer ein Herzensanliegen. Gegenüber der Regierung sollten die Abgeordneten auf ihre Mitbestimmungsrechte pochen, kleine Parteien sollten zu Wort kommen, Minderheiten geschützt werden. Für seinen klaren Worte wird der CDU-Politiker fraktionsübergreifend geschätzt. Das zeigte sich einmal mehr, als Lammert am Dienstag seine letzte Bundestagssitzung leitete. Auch Linke und Grüne dankten ihm ausdrücklich für seine Arbeit.

In seiner Abschiedsrede formulierte Lammert zwei denkwürdige Bitten. Erstens, dass die Parteien es auch künftig schaffen mögen, im Parlament "den Konsens der Demokraten" gegen Fanatiker und Fundamentalisten zu finden. Dass bei den "ganz großen Fragen" das gemeinsame Suchen nach Lösungen vor der Eigenprofilierung stehen solle.

Zweitens ermahnte der Bundestagspräsident die deutschen Bürger, von ihrem Wahl- und Mitgestaltungsrecht Gebrauch zu machen. Auch Demokratien könnten "ausbluten", sagte Lammert durchaus emotional: "Die Demokratie steht und fällt mit dem Engagement ihrer Bürger. Das ist die wichtigste Lektion, die ich in meinem politischen Leben gelernt habe."

Wenn der Bundestag nach der Wahl am 24. September zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenkommt, wird Lammert nicht mehr dabei sein. Nach 37 Jahren zieht er sich aus dem Bundestag zurück. Stattdessen, und darauf zielte auch seine emotionale Abschiedsrede, werden dann höchstwahrscheinlich die Rechtspopulisten im Parlament sitzen.



Allen Umfragen zufolge ist die AfD im nächsten Bundestag vertreten – vielleicht sogar als stärkste Oppositionspartei. Die Rechtspopulisten würden in einem solchen Fall ihre Rechte als Parlamentarier wahrnehmen können, wie jeder andere Volksvertreter auch. So will es die Demokratie und niemand zieht das in Zweifel.

Fremdenfeindliche Parolen im Bundestag?

Nur, wie würde es sein, wenn Abgeordnete wie Alexander Gauland künftig im Hohen Haus ihre zweifelhaften Parolen verbreiten können, wenn die AfD in den Ausschüssen die Agenda mitbestimmen könnte, oder auch fremdenfeindliche Anträge zur Abstimmung vorlegen?



Viele Abgeordnete treibt diese Frage um. Das war in der letzten Debatte der alten Legislaturperiode zu merken. Aus den deutschen Landtagen, in denen die AfD schon sitzt, hört man schließlich schon die ein oder andere Ungeheuerlichkeit.