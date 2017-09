Sie wünschen einen genauen Tagesplan? Hier kommt er.





Um 11 Uhr treffen sich die 94 Abgeordneten der neu in den Bundestag eingezogenen AfD. Alles bestimmende Frage: Wird es überhaupt eine gemeinsame Fraktion geben? Wer schließt sich der abtrünnigen Noch-Parteichefin Frauke Petry an? Wer hält die anderen zusammen? Teilen sich Alexander Gauland und Alice Weidel als Doppelspitze den Fraktionsvorsitz?





Um 14 Uhr tagen dann die Linken und die Grünen jeweils mit ihren alten und neuen Parlamentariern. Während sich die alte Protestpartei im Bundestag fragen muss, was sie der neuen Protestpartei im Bundestag entgegenhalten will, muss sich die mögliche künftige Regierungspartei fragen: Wollen wir das überhaupt? Unwahrscheinlich, dass grüne Realos und Fundis bereits in der ersten Fraktionssitzung eine gemeinsame Antwort finden.





Am Nachmittag sind dann die bisherigen Koalitionspartner dran. Um 15 Uhr treffen sich sowohl die bisherigen und künftigen Abgeordneten der SPD als auch der CDU/CSU. Bei den Sozialdemokraten soll Andrea Nahles als Fraktionschefin in die erste Reihe. Ob die gesamte Fraktion diesen Willen von Parteichef Schulz folgen wird? Denkt man an Äußerungen einiger Genossen des rechtsgerichteten Seeheimer Kreises könnte man stutzig werden.





Um 15 Uhr dann schlägt die Stunde von Volker Kauder, den bisherigen und wohl auch künftigen Fraktionschefs der Union. Angela Merkel und Horst Seehofer wollen ihn den Parlamentariern zur Wahl vorschlagen. Dass die CDU-Vorsitzende und der CSU-Chef dies gemeinsam tun, ist auch ein klein wenig bemerkenswert. Gestern irritierte Seehofer mit der Schlagzeile, er wolle die Fraktionsgemeinschaft aufkündigen. War dann nicht so, die parlamentarische Einheit mit der CDU wird fortgesetzt. Ganz so einmütig werden sich die Bayern aber nicht mehr fügen – 2018 muss eine Landtagswahl gewonnen werden.