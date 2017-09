Ab heute bis zur Bundestagswahl finden Sie auf ZEIT ONLINE werktäglich eine Zahl des Tages. Sie zeigt einen Ausschnitt aus Deutschland und erzählt eine kleine Geschichte über die Verfasstheit des Landes, seine gesellschaftlichen und politischen Zustände.



In den 299 Wahlkreisen der Bundestagswahl treten 2.559 Kandidaten an. Davon sind 1.919 Männer und 640 Frauen. Somit ist nur jeder vierte Kandidat weiblich. Diese Quote lag 2013 noch niedriger, damals waren es 22,4 Prozent. Die wenigsten weiblichen Direktkandidaten unter den Parteien mit guten Chancen auf Mandate hat in diesem Jahr die AfD mit 10,5 Prozent. Die meisten haben die Grünen mit 42 Prozent.

Über die Landeslisten der Parteien bewerben sich 3.943 Kandidaten, davon 2.694 Männer und 1.249 Frauen. Damit ist auf den Listen jeder dritte Kandidat eine Frau. Diese Quote war bei den vergangenen beiden Bundestagswahlen ähnlich groß.

Im aktuellen Bundestag sind von 630 Abgeordneten 234 weiblich, also 37 Prozent. Während in der CDU/CSU-Fraktion nur jeder vierte Abgeordnete weiblich ist, ist es bei der Linken mehr als jeder zweite. Der Anteil der Frauen im Parlament ist seit der Bundestagswahl 1976 kontinuierlich gestiegen. Nur bei der Wahl 2005 ging die Quote leicht zurück.