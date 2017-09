Bundestagswahl"Gehen Sie wählen"

All diese Fragen werden die Wähler beantworten – wenn sie denn ihre Stimme abgeben. Der Wahlkampf hat viele Wähler ermüdet, die Wahl scheint für viele schon gelaufen. Auchweiß um diese Stimmung und fordert die Bürger auf:Das Wahlrecht sei Bürgerrecht, in einer Demokratie vornehmste Bürgerpflicht, schrieb Steinmeier in der Bild am Sonntag . "Jede Stimme zählt – Ihre Stimme zählt!"