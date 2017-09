In den vergangenen Wochen hat Angela Merkel im Wahlkampf einiges mitgemacht. Sie selbst und ihr Auto wurden mit Tomaten beschmissen und wo sie auftauchte, wurde sie nicht selten mit hasserfüllten Rufen begrüßt. "Hau ab, hau ab", schallte es über die Marktplätze vor allem im Osten der Republik.

An diesem Abend stellte sie sich in der ARD-Wahlarena den Fragen von 150 Bürgern. Diese seien, so erklärt Moderatorin Sonia Mikich gleich zu Beginn, so etwas wie die Bundesrepublik im Kleinen. Schließlich seien sie repräsentativ ausgewählt worden. Nach anderthalb Stunden Talk mit der Kanzlerin lässt sich sagen: Wenn diese Menschen für Deutschland wirklich repräsentativ sein sollten, dann muss einem um das Land nicht bange sein.



Alle Fragesteller waren ausnehmend gut vorbereitet, sie begegneten der Kanzlerin kritisch und fragten hartnäckig. Sie brachten eine Vielzahl von Themen, Sorgen und Wünschen vor. Dumpfe Vorurteile oder blanker Hass fehlten dagegen fast vollständig.

Der Kanzlerin macht's Spaß

Und die Kanzlerin? Fand richtig Spaß an der Sache. Der direkte Austausch mit den Bürgern, spontan und letztlich unkontrollierbar, sei Merkels Sache nicht, hoffte die SPD schon vor der ersten Wahlarena auf RTL in diesem Wahlkampf. Sie sah sich schon damals getäuscht. Das galt erst recht für diese Veranstaltung, während der Merkel – zunehmend lockerer und sehr engagiert – mit den Bürgern diskutierte.



Das mag auch daran gelegen haben, dass dieses Publikum ganz andere Schwerpunkte setzte, als dies etwa im TV-Duell mit ihrem SPD-Konkurrenten Martin Schulz die Journalisten taten. Die Flüchtlingskrise? Oh ja, die fand auch ihren Platz. Aber sie war eben ein Thema unter vielen. Die meisten Fragen wurden dagegen zum Thema Rente gestellt.

Dass Merkel dabei glimpflich davon kam, obwohl das Programm ihrer Partei bei diesem Thema spärlich ausfällt, hatte auch damit zu tun, dass sie es – wie bei anderen Fragen auch – nicht beim Antworten beließ sondern selbst nachhakte. "Haben Sie denn keine Zusatzrente?", fragte die Kanzlerin eine Frau, die sich vor Altersarmut fürchtet. "Doch", antwortete die Fragestellerin, aber die werde ja auf die Grundsicherung im Alter angerechnet. Jetzt konnte Merkel punkten: "Genau das haben wir geändert".

Faktensicherheit ist ihre Stärke

Als große Stärke Merkels erwies sich bei diesem Format ihre Faktenkenntnis. Ob es um die Anzahl der Kranken pro Pflegekraft ging, die neue Düngeschutzordnung oder den aktuellen Milchpreis: Merkel konnte mit ihren fachkundigen Fragestellern stets mithalten. Und mit ein bisschen Schmeichelei fing sie auch die Wütenden wieder ein. Den angehenden Krankenpfleger etwa, der wirklich sauer war über die Zustände, die er während seiner Ausbildung erlebt. Nachdem die beiden sich einen längeren fachlichen Disput geliefert hatten, sagte Merkel am Ende: "Ich finde es toll, dass Sie als junger Mann diesen Beruf ergriffen haben." Da lächelt er dann doch noch.

Authentisch wirkte aber auch, dass sie offen zugab, wenn sie mal was nicht wusste. Tierversuche zum Beispiel erwiesen sich als einer ihrer Schwachpunkte. "Sie wissen mehr als ich", sagte sie der Fragestellerin und bat, die Antwort nachreichen zu dürfen "bevor ich hier irgendwas zusammenradebreche was weder Sie noch mich befriedigt."

Kurz ging es auch nochmal um die "Ehe für alle". Bei diesem Thema war Merkel bei der Wahlarena vor vier Jahren noch sehr ins Schleudern geraten. Der Fragesteller wollte wissen, warum sie zwar eine Gewissensabstimmung zu dem Thema im Bundestag zugelassen, selbst aber dagegen gestimmt habe. Für sie sei die Ehe wie sie im Grundgesetz stehe, nun mal die Verbindung von Mann und Frau, antwortete Merkel. Sie stand diesmal einfach zu ihrer Haltung. Das wirkt souveräner als das Herumgeeiere vom vergangenen Mal.



Leicht deplatziert

Nur einmal vergriff Merkel sich etwas im Ton. Eine junge Frau mit Down-Syndrom hielt ihr vor, dass neun von zehn Babys mit dieser Krankheit abgetrieben werden. Warum die Regierung Spätabbrüche nicht verhindere?

Statt einfach zu antworten, lobte Merkel die 18-Jährige erst mal dafür, dass sie die Frage so toll vorgebracht habe, um dann noch zu erklären, an ihrem Beispiel sehe man ja, was man mit Förderung alles erreichen könne. Das war sicher gut gemeint. Klang aber dennoch leicht deplatziert. Zum Glück für Merkel nahm die junge Frau ihr nichts übel. Im Gegenteil: "Ich bin ein extremer Fan von ihr", platzte es aus ihr heraus als der Moderator sie fragte, ob sie mit Merkel zufrieden sei.