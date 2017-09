Für eine Neuauflage der großen Koalition nach der Bundestagswahl sprechen sich 46 Prozent der Unionswähler aus, aber nur 37 Prozent der SPD-Wähler. Wie das Institut YouGov in einer repräsentativen Umfrage herausfand, bevorzugen 59 Prozent der Sozialdemokraten stattdessen eine rot-grüne Regierung. Realistisch ist diese Option in der nächsten Legislaturperiode rein rechnerisch aber nicht.

Noch lieber als eine große Koalition wäre den Unterstützern von CDU und CSU eine schwarz-gelbe Regierung; dafür sprachen sich in der Umfrage 64 Prozent von ihnen aus.

SPD-Linke will sich nicht als Juniorpartner "opfern"

Auch dem linken Abgeordnetenflügel der SPD widerstrebt der Gedanke einer schwarz-roten Koalition. Seine Partei müsse dafür kämpfen, selbst die führende Rolle in der Regierung zu übernehmen, sagte SPD-Fraktionsvize Axel Schäfer dem Redaktions-Netzwerk Deutschland. "Falls das aber nicht klappt, will ich persönlich nicht, dass wir noch einmal als Juniorpartner in eine Große Koalition gehen." Es gebe für die SPD "keine Pflicht zur Selbstopferung", fügte er hinzu.

Auch der Sprecher der SPD-Denkfabrik, Frank Schwabe, will seine Partei nach der Wahl nicht mehr als Juniorpartner der Union sehen. "Wenn meine Partei keine Regierung unter ihrer Führung bilden kann, sollten wir in die Opposition gehen", sagte Schwabe. Er erinnerte daran, dass sich SPD-Chef Martin Schulz und dessen Vorgänger Sigmar Gabriel gegen eine erneute große Koalition unter Führung der CDU ausgesprochen hätten. "Ich gehe fest davon aus, dass dieses Wort auch nach der Wahl gilt."

Große Koalitionen müssten die Ausnahme bleiben, sagte der SPD-Vorsitzende in Sachsen-Anhalt, Burkhard Lischka. Sie seien "kein Segen für die Demokratie, weil sie am Ende nur die politischen Ränder stärken."

Eine Koalition unter SPD-Führung lassen die Umfragen eine Woche vor der Wahl allerdings unwahrscheinlich erscheinen. Im ZDF-Politbarometer kommt die Union auf 36 Prozent, die SPD auf 23 Prozent. Der ARD-Deutschlandtrend sieht die Union bei 37 Prozent und die SPD bei 20 Prozent.