Mobiltelefone, Kopfhörer, Einkaufstüten. Das sind Thomas Hasels Gegner an einem Mittwoch in Berlin-Kreuzberg. Es ist ruhig in der Oranienstraße. Der Himmel ist grau und die Menschen sind in Eile und haben die Hände voll. Nur wenige Touristen schlendern umher. Es ist die falsche Zeit, um Wahlkampf zu machen. "Wochenende ist besser, da haben die Leute Zeit und Lust, zu diskutieren", sagt Hasel. Er trägt Jackett, blaues Hemd und Jeans, sein Wahlkampfoutfit. Er geht an Hipstercafés, Fahrrad- und Buchläden vorbei, in der Hand ein Packen Flyer. "Thomas Hasel in den Bundestag" steht darauf, 5.000 Stück hat er drucken lassen. 250 hat er bisher verteilt.

18 Tage sind es noch bis zur Bundestagswahl, 18 Tage für Hasel, so viele Flyer wie möglich loszuwerden. Doch so einfach ist das nicht: Wer Tüten trägt, telefoniert oder Musik hört, den lässt er in Ruhe. Er will den Leuten nicht auf die Nerven gehen. Auch heute ist er erst ein gutes Dutzend Flyer losgeworden.



Thomas Hasel hat keine Partei, kein Unterstützernetzwerk, kein Geld. Und er hatte noch nie ein politisches Amt inne. Und trotzdem will der 48-Jährige am 24. September in den Bundestag einziehen, als Direktkandidat für den Wahlkreis 83, Berlin-Friedrichshain – Kreuzberg – Prenzlauer Berg Ost. Prinzipiell kann das jeder. Parteifreie Kandidaten brauchen lediglich 200 Unterschriften, um antreten zu dürfen. In Hasels Wahlkreis versuchen es noch sieben weitere Kandidaten ohne Partei. Mit insgesamt 18 Kandidaten ist Friedrichshain-Kreuzberg der kandidatenreichste Wahlkreis Deutschlands. Um sich gegen die Mitbewerber durchzusetzen, hat Hasel nur seine Flyer. Aber er meint das ernst. Um Zeit für den Wahlkampf zu haben, arbeitet er nur noch drei Tage die Woche und verzichtet auf mehrere Tausend Euro Gehalt. Er ist ein Träumer, ein hoffnungsloser Spinner. Oder?

Kreuzberg hat seine eigenen Gesetze des Straßenwahlkampfes

"Meine Kandidatur ist ein Signal an alle, sich politisch mehr zu engagieren. Eine Zuschauerdemokratie haben wir uns zu lange geleistet", sagt Hasel. In einem zu hippen Café am Moritzplatz erzählt er, wie er vergangenes Jahr vom Brexit und der Trump-Wahl geschockt war. Ihm wurde damals bewusst, dass "die da oben" es eben nicht immer richten werden. Gleichzeitig ist er enttäuscht von den etablierten Parteien. Er will sich engagieren, sich mehr in die Demokratie einbringen – und ein Zeichen setzen. Er wählt die extremste Form des politischen Engagements: eine Kandidatur für den Bundestag – alleine. "Mir ist im letzten Jahr klar geworden, dass die Demokratie nicht einfach für immer da ist. Die kann auch wieder verloren gehen."

Hasel ist in eine ruhigere Seitenstraße eingebogen. Flyer hält er nur denen entgegen, von denen er glaubt, sie wohnen im Viertel. Denn nur hier steht sein Name auf dem Wahlzettel. Hasel sichtet eine junge Familie, der Mann trägt Bart und ein Baby in einer Trage vor dem Bauch. Hasel macht einen Schritt auf sie zu – und hört sie Englisch sprechen. Touristen. Er dreht ab. "Ich bin für das Ausländerwahlrecht!", sagt er und lacht. Kreuzberg hat seine ganz eigenen Gesetze des Straßenwahlkampfes. Hasel verschwindet Richtung U-Bahn-Station. Vielleicht ist in Friedrichshain noch was zu holen.

Thomas Hasel ist Journalist, er arbeitet heute für die Deutsche Welle. Aufgewachsen ist er in Bayern, während der Schulzeit trat er den Jusos bei, kandidierte später sogar als Parteiunabhängiger auf der Liste der SPD für eine Kommunalwahl. Während des Studiums in München und Berlin versandet sein parteipolitisches Engagement aber.

Der Sommer 2015 war ein Wendepunkt für ihn. Tausende Geflüchtete kommen nach Deutschland und Thomas Hasel fühlt sich hilflos, will etwas machen, sich einbringen. Also engagiert er sich in der Flüchtlingshilfe, unterrichtet Deutsch. "Das hat mir gut getan. Ich hatte das Gefühl: Du kannst zwar nicht die ganze Welt retten, aber wenigstens ein bisschen was Gutes machen."