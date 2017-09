Wozu dieses Blog? Am 24. September wählt Deutschland einen neuen Bundestag. Und alle schauen auf Angela Merkel und Martin Schulz. Dabei passiert in diesem Wahlkampf viel mehr als das, was die Berliner Parteizentralen so aushecken. In 299 Wahlkreisen kämpfen Direktkandidaten um den Einzug ins Parlament, zwischen Flensburg und Friedrichshafen findet Wahlkampf im Kleinen statt. Welche Diskussionen werden dort geführt? Über welche Themen wird gestritten?





Wir wollen wissen, was dieser Wahlkampf mit dem Land und seinen Menschen macht, in der Dorfkneipe, beim Feierabendbier, auf den Marktplätzen. Reporter von ZEIT ONLINE und der ZEIT reisen durch Deutschland. Impressionen, Geschichten, Menschen, die sie bewegen, zeigen wir bis zur Wahl in diesem Blog Überland wählt. Die Lokalreporter unserer Serie Überland werden aus Bayern, Thüringen, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern berichten.





Weil die politische Landschaft in Deutschland vielfältiger ist als je zuvor – zur Wahl treten 42 Parteien an, der Balken für die "Sonstigen" wächst –, finden sich hier außerdem kurze Porträts, Interviews, Berichte und Reportagen über einige dieser Bewegungen, die es nicht in den Bundestag schaffen werden. Die letzten zehn Tage bis zur Bundestagswahl werden wir hier mehrmals täglich eine Facette des Wahlkampfes beleuchten, die es vielleicht nicht in die Schlagzeilen schafft.