Der frühere CDU-Generalsekretär Heiner Geißler ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Der Politiker war von 1982 bis 1985 Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit und von 1977 bis 1989 Generalsekretär der Partei. Sein Sohn bestätigte den Tod.

Unter den Ministerpräsidenten Peter Altmaier und Helmut Kohl (beide CDU) war Geißler von 1967 bis 1977 Sozialminister in Rheinland-Pfalz, anschließend wurde er CDU-Generalsekretär. Kohl berief den promovierten Juristen 1982 zum Familienminister. Der Sozialexperte arbeitete an einem neuen Image der CDU als moderne Programmpartei und führte unter anderem ein Erziehungsgeld ein. Unterschiedliche Auffassungen über die Rolle der Partei führten seit Mitte der 1980er Jahre zu Konflikten und schließlich zum Bruch mit Kohl. 1989 musste Geißler als Generalsekretär zurücktreten.



Auch nach seiner parteipolitischen Laufbahn blieb Geißler ein Mahner, der die CDU wiederholt vor "Kleingeisterei" warnte. Wirtschaftspolitisch entfernte er sich zunehmend von seiner Partei und trat auch der globalisierungskritischen Vereinigung Attac bei.



Lob für Schlichtung bei Stuttgart 21

Zuletzt war Geißler Schlichter im Streit um das umstrittene Bahn-Großprojekt Stuttgart 21. Für das transparente Verfahren erhielt er viel Anerkennung. Noch bis vor kurzem äußerte er sich zu aktuellen politischen Themen. So kritisierte er etwa im März die rheinland-pfälzische CDU-Chefin und Bundes-Vize Julia Klöckner, weil diese Reformen an den Hartz-Gesetzen abgelehnt hatte.

Geißler kam am 3. März 1930 in Oberndorf am Neckar als Sohn eines Oberregierungsrates zur Welt. Vor seiner politischen Karriere war der Vater von drei Söhnen vorübergehend Mitglied des Jesuitenordens, dann Amtsrichter.