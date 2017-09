Spätestens seit dem Wahlsieg von Donald Trump und der Brexit-Abstimmung blühen in Deutschland Systemverachtung, Rechtspopulismus und Rassismus. Umso erstaunlicher, welche Themen uns im Bundestagswahlkampf begleiten: die Zukunft eines Stadtflughafens, englischsprachige Kellner in Berlin-Mitte und der Aufsichtsratsposten eines Altkanzlers.

Große Themen fehlen im Wahlkampf. Vor allem eines, das jetzt, in Zeiten von System-Verdruss und Rechtspopulismus, so wichtig wäre wie lange nicht: Wie kann die Demokratie so gestaltet werden, dass sie den positiven Rahmen setzt für zeitgemäße, zukunftsfähige Politik?

Die Sorge, dass das demokratische System von heute den rasanten Veränderungen unserer Zeit nicht gewachsen ist, ist vom Ministerium bis zur kleinen Bürgerinitiative überall zu hören. Umso fataler ist der Mangel an visionären Ideen, wie wir die Demokratie weiterentwickeln können. Denn bei der Frage, wie und wofür die Demokratie gestärkt werden kann, geht es um die größte Frage, die Politik stellen und gestalten kann: Wie soll unsere Gesellschaft in Zukunft aussehen?



Laura-Kristine Krause und Hanno Burmester leiten das Democracy Lab des Berliner Think Tanks Das Progressive Zentrum.

Im Wahlkampf aber fehlt das Thema völlig. Vereinfacht gesagt sprechen wir im laufenden Bundestagswahlkampf fast ausschließlich über das Was der Politik und nicht über das Warum und das Wie.

Die kommende Bundesregierung, egal welcher Konstellation, muss wieder stärker vermitteln, wofür die Demokratie überhaupt da ist und was ihre Kernaufgaben in der heutigen Zeit ist. Dafür braucht es das Gespräch. Eines, das Milieu-, Partei- und Institutionengrenzen sprengt.

Folgende sechs Vorschläge kann jede Regierungskoalition umsetzen:



Parlament stärken

Wer schreibt heute die Gesetze in Deutschland? Genau: die Ministerien. Dabei sollte das doch die Aufgabe des Parlaments sein! Es ist Zeit, das Parlament so auszustatten, dass es seine Kernaufgabe wahrnehmen kann. Dafür brauchen die Abgeordnetenbüros und die Fraktionen ausreichend und deshalb mehr Personal. Eine Grundbedingung, wenn das Parlament dauerhaft mehr sein will als ausübender Arm der Regierungsmehrheit.

Innovations-Labore für PolitikerInnen und Beamte

Während in Deutschland noch über die Schaffung eines Digitalministeriums diskutiert wird, sind Länder wie Dänemark und die Niederlande weiter: Sie haben interministerielle Innovationslabore, in denen Politiker und Beamte ihre Aufgaben aus neuer Perspektive bearbeiten können. Mit Methoden auf Höhe der Zeit, in interdisziplinären Teams, abseits des stillen Einzelbüros. Das braucht auch die deutsche Politik. Als Ort, wo der politische Raum die Blickrichtung wechselt und abseits der Fach- und Ressortgrenzen mit denjenigen an Lösungen arbeitet, die am Schluss davon betroffen sein werden.

Begrenzung der Legislaturen

16 Jahre im Bundestag sind genug. Das gleiche gilt für zwölf Jahre auf der Regierungsbank. Eine Obergrenze für Kanzler-, Minister- und Abgeordnetenjahre sorgt für gesunden Wettbewerb und frische Gesichter und Ideen in den Reihen der Nachrücker. So wird auch Herauswechseln aus der Politik in andere berufliche Tätigkeiten zur Normalität – ein Schritt, der viele Politiker heute mit großer Angst erfüllt.