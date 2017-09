Im Falle einer Regierungsbeteiligung will die FDP nach der Bundestagswahl ein sehr einflussreiches Ministerium übernehmen. "Die FDP sollte in keine Regierung eintreten, in der sie nicht den Finanzminister stellt", sagte Vorstandsmitglied Alexander Hahn der Bild-Zeitung. Nur so könne die Partei zentrale Wahlversprechen wie eine bessere Finanzierung der Bildung und eine Reform des Steuersystems auch wirklich umsetzen.

Im Wahlkampf 2009 hatten die Liberalen als Steuersenkunsgpartei um die Stimmen der Wähler geworben – und große Zustimmung bekommen. Damals zog sie mit dem historisch besten Ergebnis von 14,9 Prozent in den Bundestag ein. Versprochen hatte Guido Westerwelle ein "einfacheres, gerechteres und niedrigeres Steuersystem". Doch anstatt diese Pläne als Finanzminister anzugehen, zog der im März 2016 verstorbene frühere FDP-Chef das Auswärtige Amt vor. Um die Finanzen des Landes kümmerte sich fortan CDU-Politiker Wolfgang Schäuble.

Für die FDP erwies sich das als schwerer Fehler: Schäuble gab nichts auf die Steuerpläne des Koalitionspartners. Er sanierte stattdessen den Haushalt. So blieben Steuersenkungen über die gesamte Legislatur ein Streitthema zwischen Union und FDP. Bei der Bundestagswahl 2013 wurden die Liberalen auch für das nicht eingelöste Wahlversprechen abgestraft – und mussten von der Regierung direkt in die außerparlamentarische Opposition wechseln.

Schäuble will weitermachen

Sollte es zu einer Neuauflage von Schwarz-Gelb kommen, wären Steuern dieses Mal aber kein Streitthema für Union und FDP. Beide Parteien wollen die Steuerlast um mehrere Milliarden Euro senken und den Solidaritätszuschlag abschaffen. Einig sind sie sich auch darin, dass Spitzenverdiener nicht höher besteuert werden und keine Vermögenssteuer eingeführt wird.



Der Anspruch könnte in Koalitionsgesprächen dennoch zum Problem werden: Schäuble, der gerade seinen 75. Geburtstag feiert, hat mehrfach mitgeteilt, dass er Finanzminister bleiben möchte. Er ist beliebt, hat vier Mal in Folge einen Haushalt ohne neue Schulden vorgelegt und Deutschland durch die Euro-Krise gebracht. Er ist ein Vertrauter Merkels und eine Stütze der Koalition.

Eine Arbeitsplatzgarantie kann die Kanzlerin ihm nicht geben. Zudem ist es üblich, dass der kleinere Koalitionspartner ein Ministerium seiner Wahl besetzen darf. Im Falle eines Wahlsiegs könnte Merkel aber ihren Einfluss nutzen, um Schäuble durchzusetzen. So hat sie es im Prinzip auch nach der letzten Wahl gemacht, als sie der SPD bei den Koalitionsverhandlungen weit entgegengekommen ist, damit Schäuble bleiben konnte.

Das Amt des Finanzministers bietet den meisten Einfluss in der Regierung. Bleibt die Konjunktur gut, lässt sich von dort viel Geld verteilen. Daher erheben alle potenziellen Koalitionspartner vorsorglich Anspruch auf den Posten.