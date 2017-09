Die Stimmung ist gelöst: Mit Umarmungen oder freundlichem Klopfen auf den Rücken begrüßen sich einige FDP-Delegierten im Estrel Congress Center in Berlin. Ihre Gespräche sind ungezwungen, es geht um Familie, Job oder Freizeit. Bis die Stimme Wolfgang Kubickis sie – mehrfach – auf ihre Plätze bittet, um den außerordentlichen Bundesparteitag eröffnen zu können. Dann geht es um Politik. Und das Comeback der FDP im Bund, an dem mittlerweile niemand mehr zweifelt. Zwischen neun und zehn Prozent prognostizieren Umfragen der Partei. Kubicki weiß schon genau, wie er das Wahlergebnis am kommenden Sonntag im Fernsehen kommentieren wird: "Erstens: Ich freue mich. Zweitens: Ich bin stolz. Und drittens: Ich geh' jetzt einen saufen." Nach lauten Lachern aus dem Plenum fügt er hinzu: "Natürlich alkoholfrei."



Die Freien Demokraten wollen eine Woche vor der Bundestagswahl zehn Kernforderungen festlegen, die als Grundlage von Koalitionsverhandlungen dienen sollen. Parteichef Christian Lindner spricht von Trendwenden, die die FDP für Deutschland erreichen wolle. Etwa in der Bildungspolitik: "Kein Mensch soll mehr ohne Schulabschluss die Schule verlassen." Die Ausstattung der Schulen müsse besser werden, moderner, digitaler. Momentan seien Schulen eher Sammelstellen für Elektroschrott wie Tageslichtprojektoren, Kassettenrekorder oder Röhrenfernseher. "Das Digitalste an Schulen dürfen nicht die Pausen sein", fordert Lindner und erntet großen Applaus der mehr als 600 Delegierten.

Damit kann er den Bogen zum zweiten Hauptanliegen der FDP schlagen: Digitales. Dadurch soll der Alltag der Menschen erleichtert werden. Vor allem bei Staat und Verwaltung. "In Estland kann man seine Steuererklärung in drei Minuten online ausfüllen. Warum geht das bei uns nicht?", fragt Lindner, der die Parole ausgibt: "Wir müssen Digitalweltmeister werden." Trendwenden will die FDP etwa auch bei der Einwanderungspolitik, Steuerentlastungen und der Europapolitik erreichen.

"Dornige Chancen"

Dabei kommen Seitenhiebe und Sticheleien gegen andere Parteien nicht zu kurz. Die Grünen, die zeitgleich einen Parteitag in Berlin abhalten, hätten die FDP in den letzten Tagen als AfD light, als Klimawandelleugner, als Diktatorenversteher und sogar als Menschenfeind tituliert, beklagen Lindner und Kubicki. "Cem Özdemir sollte morgens lieber mal eine Tüte zu sich nehmen, um ruhiger zu werden", rät Kubicki, während Lindner diese Attacken als "dornige Chancen" sieht. Gegen den AfD-Vergleich in der Einwanderungspolitik wehrt er sich allerdings strikt. Wer dies tue, verharmlose die Gefahr, die von den Feinden der Demokratie ausgehe.

Deshalb sei es auch so wichtig, dass die AfD nicht als drittstärkste Kraft aus der Bundestagswahl hervorgehe – sondern die FDP, die laut Umfragen fast gleichauf in der Wählergunst liegt. Der Drittplatzierte wird die Gespräche für eine Koalition maßgeblich mit beeinflussen. "Es kann nicht sein, dass auf eine mögliche große Koalition eine Partei antwortet, die mit völkisch-autoritärem Gedankengut geführt wird", so Lindner. Selbst die SPD wäre als Oppositionsführerin besser als die AfD. "Wir brauchen sinnvolle, konzeptionelle Oppositionsarbeit."



Lindner schafft es, mit seiner Rede die Delegierten immer wieder zum lauten Jubeln zu bringen. Die Partei gibt, anders als noch zu Zeiten von Philipp Rösler, ein geeintes Bild ab. Minutenlang applaudieren die Parteimitglieder ihrem Vorsitzenden, viele stehen auf, gehen zur Bühne vor, wo sich inzwischen der gesamte Bundesvorstand um den Chef versammelt hat, einige Delegierte halten Roll-ups hoch, auf denen "Christian Lindner" steht. Es verwundert nicht, dass das eigentliche Ziel des Parteitags, die zehn Trendwenden zu diskutieren, schnell abgehakt wird. Nach zweieinhalb Stunden ist alles vorbei, die Wahlkämpfer können in den Endspurt starten.



Zu Koalitionsabsichten äußert sich Lindner auch heute nicht. Im Wahlaufruf formuliert er den Gestaltungsanspruch der FDP. Opposition kann er sich ebenso vorstellen wie eine Regierungsbeteiligung. "Wir schließen nichts aus. Nur eins: unsere Grundsätze zu verraten." Damit lässt Lindner die Tür auch für ein Jamaika-Bündnis mit Beteiligung der Grünen offen. Ebenso für ein schwarz-gelbes Bündnis. Aber gibt es in den Programmen überhaupt Konsens?