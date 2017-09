ZEIT ONLINE: Herr Langguth, was ist Ihr unmittelbarer Eindruck: Wer war beim TV-Duell überzeugender?

Hans Hermann Langguth: Ich würde sagen: Es gibt keinen klaren Sieger. Beide haben jeweils aus ihrer Situation heraus ihre Punkte gemacht. Merkel war sicher etwas begünstigt durch die Regie der Moderatoren. Sehr lange ging es um die Themen Außenpolitik und Flüchtlinge. Das war nicht so emotional und konfrontativ, wie man es sich hätte vorstellen können. Am Anfang war Schulz auch noch zurückhaltend. Das ist dann bei dem Türkei-Thema anders geworden. Ab da war es überhaupt zum ersten Mal ein richtiges Duell.

ZEIT ONLINE: Als Schulz ankündigte, er werde als Kanzler die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei stoppen. Fanden Sie das glaubwürdig?



Langguth: Ja, da kam erstmals ein bisschen Leidenschaft ins Spiel. Da konnte Schulz besser punkten. Also: Die erste Hälfte hat er sicher nicht gewonnen. Die zweite Hälfte ist dann stärker zu seinen Gunsten gelaufen. Da hat er Merkel mehrfach in Bedrängnis bringen können und ihr klare Positionsbezüge abringen können. Etwa als er von Merkel ein Bekenntnis gegen die Rente mit 70 hören wollte. Da war er überzeugend, da war er bei sich. Am Anfang hatte er versucht, die Europa-Karte zu ziehen. Aber das ist ein bisschen nach hinten losgegangen. Da kann Merkel einfach aus einem immensen Schatz an Regierungshandeln schöpfen. Sie war bei den ganzen außen- und flüchtlingspolitischen Themen sehr präsent. Da spürt man dann natürlich auch die zwölf Jahre Amtserfahrung.

ZEIT ONLINE: Wenn Sie das Duell als Unentschieden bewerten, ist es ja immerhin eine Verbesserung für Merkel, die doch bisher alle Duelle verloren hat. Was ihre Wahlerfolge jedoch nie verhindert hat.

Langguth: Na ja, sie hatte zumindest keines gewonnen bisher. Gegen Schröder und Steinbrück hat sie knapp verloren. Gegen Steinmeier war es ein Unentschieden. Und heute war es wieder ein Unentschieden. Das heißt nicht, dass Schulz das schlecht gemacht hat. Schließlich denken nur 17 Prozent, dass er gewinnen kann. Vor dem Hintergrund ist es eine starke Leistung. Er war schon auf Augenhöhe.

Hans-Hermann Langguth arbeitete nach dem Journalismusstudium als Lokaljournalist beim "Freien Wort" in Suhl. Ging Ende der neunziger Jahre als Sprecher des Bundesvorstands der Grünen nach Berlin. Langguth war stellvertretender Regierungssprecher unter Kanzler Gerhard Schröder. Seit 2006 ist er geschäftsführender Mitgesellschafter der Werbeagentur "Zum Goldenen Hirschen". In diesem Wahlkamp ist er ein Autor der Serie "Fünf und der Fisch".

ZEIT ONLINE: Reicht das?

Langguth: Was er zwingend hätte machen müssen, ist ganz klar Unterschiede zu markieren: Sie ist dafür, ich bin dafür. Das hat er auch versucht. Aber es ist ihm nur zwei, drei Mal gelungen. Aber: Es ist sowieso vermessen zu glauben, dass man in so einer Situation, in einem solch straffen Korsett einen Kantersieg landet. Das gibt das Format nicht her. Es ist ein Format für Merkel.

ZEIT ONLINE: Für ihre Verhältnisse war Merkel doch sogar richtig emotional: "Ich bin stocksauer", sagte sie zum Beispiel wegen der Dieselkrise.



Langguth: Ja, für ihre Verhältnisse war sie gut. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen: Das war ihre bisher beste Vorstellung. Auch wenn sie generell Empörung und Empathie nicht so gut herüberbringen kann. Merkel profitiert natürlich von der Erfahrung. Und sie hat eben von der Themensetzung profitiert, weil es im überwiegenden Teil um Außenpolitik ging. Da gewinnst du nicht als jemand, der eine innenpolitische Herausforderung sucht. Weil CDU und SPD aus staatspolitischer Räson ja auch einige Positionen gemein haben.

ZEIT ONLINE: Merkel selbst hat ja in ihrem Schlussstatement darauf hingewiesen, dass ihr die entscheidenden, innenpolitischen Fragen zu kurz gekommen seien.

Langguth: Diese Sendung war ein Plädoyer dafür, dass es zwei Sendungen geben sollte. Wenn man ein Thema, wie die Flüchtlingsthematik, intensiver behandelt, ist die Zeit fast schon rum. Viele wichtige Themen wurden ja fast gar nicht behandelt: Das Thema Bildung hat mir völlig gefehlt. Ebenso wenig Digitalisierung oder Arbeit der Zukunft. Da kann man aber den Kandidaten keinen Vorwurf machen. Die Themenregie war nicht so glücklich. Vielleicht hätte man über das Flüchtlingsthema nicht am Anfang, jedenfalls nicht so ausufernd sprechen sollen.

ZEIT ONLINE: Auch die Tonalität war teilweise seltsam: Dem Moderator Claus Strunz schien es vor allem um die schnellstmögliche Abschiebung und beste Abschottung zu gehen.



Langguth: Er stellt natürlich die Fragen, die viele Leute stellen. Aber ich hätte mir auch etwas mehr Ausgewogenheit bei diesem Thema gewünscht. Schulz hat es ja einmal versucht: Die Flüchtlingsfrage ist auch eine ethische, eine moralische Frage. Es ist nicht nur eine technische Frage.



ZEIT ONLINE: So viele Unterschiede hatten die Kandidaten in diesem Themenfeld auch nicht anzubieten.

Langguth: Eben. Das ist ein weiteres Muster von Merkel übrigens. Man kannte es schon von dem Duell mit Steinmeier. Zu sagen: Ich weiß gar nicht, was Sie haben, Herr Schulz, ich hab doch am Freitag noch mit Gabriel telefoniert. Dieses ganz bewusste "Mitgegangen, mitgefangen". Damit hat sie ihm eine Stärke genommen, dass er eben nicht am Koalitionstisch vier Jahre dabei war.



ZEIT ONLINE: Ist so ein TV-Duell überhaupt sinnvoll? Haben Sie als Profi etwas Neues gelernt?

Langguth: Dass es ein Musterpolizeigesetz gibt. (lacht). Keine Frage: Das Format ist schwierig. Trotzdem ist es richtig, das zu machen. Weil es den Wählern – jenseits von unseren professionellen Kritiken – einen Eindruck gibt. Man konnte sehen, dass da zwei stehen, die es beide könnten. Aber unter dem Strich ist es für den normalen Zuschauer schwer gewesen, den Grund zu finden, warum die eigentlich NICHT zusammen weiter regieren wollen. Das hat sich für mich wie ein roter Faden durchgezogen: Man hat ständig aufeinander Bezug genommen: Merkel hat mit Gabriel gesprochen. Schulz hat mit Seehofer telefoniert. Man denkt sich nach 97 Minuten: Ja, dann macht’s doch zusammen weiter. Das war indirekt ein Plädoyer für die Fortsetzung der großen Koalition.