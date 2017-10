Ein Grund für den Erfolg der Alternative für Deutschland (AfD) bei der Bundestagswahl war die Enttäuschung vieler Konservativer über die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung. Für 50 Prozent der Wähler waren Flüchtlingsfragen das wichtigste politische Thema in den vergangenen zwei Jahren. Und je nach Umfrage trauten 10 bis 20 Prozent der AfD zu, hier die besseren Ideen zu haben.

Die Europäische Union ist nun besorgt, dass die Schwächung der CDU/CSU wichtige europäische Reformen verhindern könnte. Die FDP sei eine Bedrohung für die Eurozone und die AfD für eine einheitliche europäische Migrationspolitik. Aus Furcht, weitere konservative Wähler an diese Parteien zu verlieren, würden Angela Merkel und vor allem die CSU keine großen Würfe mehr wagen.

Timo Lochocki ist Transatlantic Fellow im Europaprogramm des German Marshall Fund of the United States in Berlin (zuvor Washington, D.C. und Paris). Er ist Experte für europäische Parteipolitik und politische Kommunikation und lehrt an der Berliner Humboldt-Universität und am Bard College Berlin. Der Artikel gibt seine private Meinung wider.

Das Drängen der CSU, nun unbedingt eine Obergrenze in den Koalitionsvertrag zu schreiben, scheint diese These zu bestätigen. Nur so, glaubt offenbar deren Parteichef Horst Seehofer, kann die CSU von der AfD Wähler zurückgewinnen. Und jene braucht es dringend, um Ende 2018 die absolute Mehrheit bei der Landtagswahl in Bayern zu verteidigen. Die Grünen – als Anwalt liberaler Migrationspolitik – stellen sich derweil verständlicherweise quer. Die Obergrenze erscheint als erste Sollbruchstelle einer möglichen Jamaika-Koalition aus CDU/CSU, FDP und Grünen.

Dennoch: Eine gut durchdachte Migrationspolitik ist geeignet, um zugleich konservative Wählerschichten zu überzeugen und die EU vor fundamentalem Schaden zu bewahren. Ganz konkret sollte die neu zu bildende Bundesregierung noch bis Jahresende anbieten, 30.000 in Italien registrierte Flüchtlinge in Deutschland aufzunehmen, und die italienische Regierung mit einem Milliardenbetrag für ihre Flüchtlingshilfe kompensieren.

Italien nicht zum ersten Mal alleingelassen

Flüchtlinge reisen kaum mehr über Griechenland in die EU ein. Das Schließen der Balkanroute, die Nato-Mission in der Ägäis und das Abkommen mit der Türkei scheinen zu wirken. Stattdessen ist Italien der neue Brennpunkt. Die instabile Lage in Libyen führt dazu, dass wieder mehr und mehr Menschen hoffen, über das Mittelmeer zwischen Nordafrika und Sizilien nach Europa zu gelangen. Im Laufe des Jahres 2017 erreichten bis jetzt circa 100.000 Flüchtlinge Italien. Um Italien zu entlasten, bat die Regierung mehrmals eindringlich darum, diese Flüchtlinge in der gesamten EU verteilen zu dürfen. Die EU lehnte dies ab.

Die italienische Regierung fühlt sich daher nicht zum ersten Mal von der EU alleingelassen. Rom reagiert darauf, indem man mehr Geld von der EU fordert und verhindern möchte, dass Flüchtlinge überhaupt erst italienisches Territorium erreichen. Aus diesem Grund droht Italien osteuropäischen Staaten mit Kürzungen von EU-Förderungen und intensiviert seine Marinemission vor Libyen, um Flüchtlinge direkt nach Libyen zurückschicken zu können.



Die italienische Regierung spielte ferner mit dem Gedanken, die bereits in Italien angekommenen Flüchtlinge mit temporären Visa auszustatten, um sie nach Nordeuropa durchzuwinken. Österreich und Frankreich haben für diesen Fall Grenzschließungen angekündigt. Im schlimmsten Falle würden sich so Tausende Flüchtlinge an innereuropäischen Grenzen stauen. Ganz abgesehen von den Betroffenen, wäre der Imageschaden für die EU enorm, und die europäische Wirtschaft würde unter der Einschränkung des innereuropäischen Grenzverkehrs spürbar leiden.

Eine langfristige Lösung der Flüchtlingsproblematik müsste daher die innereuropäischen Grenzen offenhalten. Sie müsste folglich auf einem einheitlichen europäischen Grenzschutz, einem europäischen Einwanderungsgesetz und einem europäischen Verteilungsschlüssel für Flüchtlinge beruhen. Es braucht enormen politischen Willen, um konservative Wähler und Parteien hiervon zu überzeugen, und langwierige Verhandlungen, um alle europäischen Partner einzubinden. Der große Wurf braucht viel Zeit.