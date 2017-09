Die AfD-Fraktion im Bundestag glaubt nicht an den Erfolg einer möglichen Parteineugründung durch Noch-AfD-Chefin Frauke Petry. Dass es zu einer solchen Abspaltung kommen würde, habe sich bereits vor einer Weile angedeutet, sagte die Fraktionsvorsitzende Alice Weidel in Berlin zu Beginn der zweiten Sitzung der Bundestagsfraktion. Eine Petry-Partei werde "zum Scheitern verurteilt sein".

Petry hatte am Tag nach der Wahl angekündigt, dass sie nicht der AfD-Fraktion im Bundestag angehören will. Einen Tag später kündigten sie und ihr Ehemann Marcus Pretzell an, auch aus der Partei austreten zu wollen – allerdings, ohne einen Zeitpunkt zu nennen. Sie wollten aber weiterhin politisch aktiv sein.



Im ZDF-Morgenmagazin sagte Pretzell auf die Frage nach einer Parteineugründung am Mittwoch, derzeit führten sie viele Gespräche. "Lassen Sie sich mal überraschen. Es wird einige Zeit, einige Wochen dauern. Dann werden wir das machen, was wir uns für die Zukunft vorgenommen haben", sagte er.

Aus einigen Landesverbänden haben sich bereits einzelne Abgeordnete gemeldet, die Sympathie für dieses Projekt zeigten. In den vergangenen Tagen waren zudem Abgeordneten aus den AfD-Landtagsfraktionen in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern ausgetreten und sind seitdem fraktionslos. Ob auch Bundestagsabgeordnete der AfD Petrys Weg unterstützen wollen, ist bislang unklar.

Der Landesvorstandssprecher der hessischen AfD, Peter Münch, rechnet mit Weggängen von Mitgliedern. Es werde sie vereinzelt geben, sagte Münch der Deutschen Presse-Agentur. Aber man habe den Bruch mit AfD-Mitbegründer Bernd Lucke in Hessen auch gut überstanden. So etwas könne sogar gut für eine Partei sein. "Dann gibt es einen Reinigungsprozess, der ganz demokratisch abläuft."

Soll die Gruppierung "Die Blauen" heißen?

Petry hatte sich bereits im Juni die Internetadresse dieblauen.de gesichert, wie sie am Mittwoch bestätigte. Eine Partei stecke aber nicht dahinter, sagte sie am Rande einer Sitzung des sächsischen Landtages in Dresden. Das "Blau" verkörpere eine Idee, sei aber kein Parteiname. Sie werde sich zu gegebener Zeit dazu äußern. Es sei noch zu früh, um über Details zu sprechen.



Hier in Kürze mehr zur Parlamentariergruppe "Die Blauen" im Deutschen Bundestag. — Die Blauen (@DieBlauen_Bund) 27. September 2017

Einen Twitteraccount mit dem Namen "Die Blauen" gibt es ebenfalls seit Kurzem. Er soll einer angeblichen "Parlamentariergruppe im Deutschen Bundestag" gehören. Der erste Tweet wurde am Mittwochmorgen gesendet. Eine solche Gruppe müsste allerdings beim Bundestagspräsidenten angemeldet werden. Das ist bisher nach Angaben der Bundestagsverwaltung nicht geschehen. Nicht ausgeschlossen ist, dass es sich um einen Fake-Account handelt.

Frohnmeier fiel durch

Nachdem die Wahl der zwei Fraktionsvorsitzenden, Alexander Gauland und Alice Weidel, am Dienstag ohne große Streitigkeiten abgelaufen war, stand am Mittwoch die wohl etwas schwierigere Wahl von fünf Stellvertretern auf der Tagesordnung, zudem die Wahl der Parlamentarischen Geschäftsführer.



Erster Parlamentarischer Geschäftsführer wurde der Hamburger Bernd Baumann. Er erhielt 70 von 92 Stimmen. Der von Weidel vorgeschlagene Vorsitzende der Jungen Alternative, Marcus Frohnmaier, fiel bei der Wahl des zweiten Parlamentarischen Geschäftsführers mit 54 Nein-Stimmen durch. Nur 30 Abgeordnete stimmten für den 26-Jährigen, der 2015 in einer Rede in Erfurt angekündigt hatte : "Wenn wir kommen, dann wird ausgemistet" – er bezog das auf "linke Gesinnungsterroristen" und "Parteienfilz".



Man rechne mit heftigen Diskussionen vor den Wahlgängen, hieß es aus Fraktionskreisen. Gauland sagte, es sei wichtig, dass auch ein regionaler Proporz gewahrt bleibe. Die Fraktion wollte außerdem den Kandidaten für das Amt des Bundestagsvizepräsidenten bestimmen. Die AfD war am Sonntag als drittstärkste Kraft in den Bundestag eingezogen. Nach Petrys Ankündigung, sich nicht zu beteiligen, gehören der neuen Fraktion nunmehr 93 Abgeordnete an.