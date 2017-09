2/15

August 1980, der Kanzlerkandidat der CDU/CSU ist in diesem Bundestagswahljahr Franz Josef Strauß (CSU, 2.v.l.). Er wird die Wahl gegen den SPD-Kandidaten Helmut Schmidt verlieren. Auf der Delegiertenkonferenz der Unionsparteien in Mannheim ist Generalsekretär Heiner Geißler der Zweite von rechts. Gerhard Stoltenberg, der spätere Finanzminister unter Helmut Kohl, steht links, Helmut Kohl in der Mitte, Werner Dollinger von der CSU rechts.