Eine große Koalition ist dem abgelösten SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann zufolge theoretisch noch möglich. Zwar wolle die SPD in die Opposition gehen, so Oppermann in der ZDF-Talkshow Markus Lanz, doch auf die Frage, ob die Partei im Fall eines Rückzugs von Kanzlerin Merkel zu einer großen Koalition bereit wäre, antwortete er: "Das wäre in der Tat eine neue Situation."

Oppermann geht aber davon aus, dass die Jamaika-Koalition aus Union, FDP und Grünen zustande kommen wird. "Die Grünen sind zu jeder Schandtat bereit", sagte er. Probleme werde nur die CSU machen, sagte Oppermann, denn wegen des großen Stimmenverlusts bei der Wahl sei die Partei "waidwund" geschossen. Die SPD müsse die Situation allerdings auch überdenken, wenn Jamaika scheitert und Neuwahlen drohten. Doch einen "Staatsnotstand" sehe Oppermann noch nicht.

Einem Medienbericht zufolge haben FDP und Grüne schon einen gemeinsamen Fahrplan für die Sondierungen aufgestellt. Das berichtet unter Berufung auf ein ihr vorliegendes Dokument aus Verhandlerkreisen die Rheinische Post. Unterhändler haben sich demnach darauf geeinigt, beim dritten Partner CDU/CSU dafür einzutreten, die offiziellen Sondierungsgespräche am 16. Oktober - dem Montag nach der Niedersachsenwahl - zu starten und bis zum 24. Oktober abzuschließen.

Altmaier schließt Verhandlungen bis 2018 nicht aus

Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) schließt gegenüber Focus nicht aus, dass sich die Koalitionsverhandlungen bis in das kommende Jahr ziehen. "Beim letzten Mal, also bei der GroKo, haben wir es knapp bis Weihnachten geschafft. Das würde ich mir auch diesmal wünschen, aber entscheidend ist der Inhalt, nicht das Datum", sagte er."

Unser Platz ist in der Opposition", betonte Oppermann bei Lanz. Die große Koalition sei durch die Wähler "brutal" abgestraft. Zudem könne er sich nicht vorstellen, dass Finanz-Staatssekretär Jens Spahn an die Stelle von Merkel treten könnte. "Der Herr Spahn hat nicht das Zeug zum Bundeskanzler", sagte Oppermann.

2009 erreichte die SPD ein Wahlergebnis von 23 Prozent, das bis dahin schlechteste Ergebnis bei einer Bundestagswahl. Laut Oppermann wäre die SPD zu einer Neuauflage der großen Koalition bereit gewesen, hätte die Partei diese Zahl erneut erreicht. Bei der jüngsten Bundestagswahl landeten die Sozialdemokraten mit Martin Schulz an der Spitze bei 20,5 Prozent.

Oppermann ergänzte, wenn die SPD ihr Ergebnis von 25,7 Prozent aus dem Jahr 2013 annähernd gehalten hätte, dann wäre sie selbstverständlich in eine Regierung mit der Union gegangen und er wäre Fraktionschef geblieben oder Minister geworden. Oppermann hat seinen Platz an der Fraktionsspitze inzwischen für die frühere Arbeitsministerin Andrea Nahles geräumt. Als Grund für den Rückzug nannte er: "Das Amt des Oppositionsführer ist nicht für mich maßgeschneidert."

Wahlkampf war "frustrierend"

Den Wahlkampf der vergangenen Wochen bezeichnete Oppermann als "frustrierend". "Ehrlich gesagt, die letzten acht Wochen, das war ein Wahlkampf immer bergauf gekämpft", sagte er. Schwere Tiefschläge seien zudem die drei verlorenen Landtagswahlen im Frühjahr - vor allem in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Die Schuld für die Machtverluste sieht Oppermann aber nicht bei der Bundes-SPD. "Das war letztlich eine schlechte Regierungsbilanz", sagte er an die Adresse der abgewählten SPD-Regierungschefs Torsten Albig (Schleswig-Holstein) und Hannelore Kraft (NRW).

Laut Oppermann hat die SPD-Spitze am Wahlabend auch über personelle Konsequenzen diskutiert. "In der Sitzung haben wir über alles gesprochen." Auf die Frage, ob Schulz noch am Wahlabend als SPD-Chef hätte zurücktreten sollen, sagte Oppermann: "Das war eine grenzwertige Situation. Niemand hätte ihm das übel genommen." Doch Schulz habe nicht darüber nachgedacht.

Der ehemalige Fraktionschef haderte erneut mit der späten Ernennung des SPD-Kanzlerkandidaten. "Sigmar Gabriel hat aufgegeben", sagte er. Es sei falsch gewesen, bis zum "letzten Moment zu warten und dann einen Kandidaten ins Rennen zu schicken, der nur noch sechs Monate Zeit hat." Das sei ein Verfahren gewesen, "dass wir in Zukunft nicht mehr praktizieren können". Doch Oppermann ist überzeugt, Schulz sei der richtige Kandidat gewesen. "Sigmar Gabriel hatte damals sehr schlechte Umfragewerte und war praktisch chancenlos."