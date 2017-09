Nicht nur in Deutschland hat die Bundestagswahl für großes Interesse gesorgt, auch im Ausland wurde die Abstimmung aufmerksam beobachtet. Die internationale Presse reagiert vor allem auf den Einzug einer rechtsnationalen Partei ins deutsche Parlament.



Mit einer zweijährigen Verspätung hätten die deutschen Wähler die Rechnung für die Flüchtlingskrise präsentiert, schreibt die Die Presse aus Wien. Angesichts der eigenen "eklatanten Führungsschwäche" wären die Rechtsnationalen ohne dieses Thema nicht in den deutschen Bundestag eingezogen, schreibt die österreichische Zeitung. Doch der "anhaltende Unmut über Angela Merkels Politik der offenen Grenzen und die Massenzuwanderung hat dieser bereits todgeweihten Anti-Euro-Bewegung neues Leben eingehaucht."



Der Standard aus Wien schreibt über den Wahlerfolg der AfD, dass einem übel werde, wenn man höre, was manche Vertreter der Alternative für Deutschland von sich geben würden. "Wer jetzt noch glaubt, er könne weitermachen wie bisher, dem ist nicht mehr zu helfen." Angela Merkel, aber auch ihr Herausforderer Martin Schulz hätten das Ausmaß den Frustes im Wahlkampf nicht begriffen. Wichtig sei, die Erinnerung an den Naziterror aufrechtzuerhalten: "Man darf niemals vergessen."

Auch die französische Zeitung Le Figaro sieht die Flüchtlingskrise als Ursache für den Zuspruch der Wähler für die AfD. Zwar sei der Flüchtlingsstrom abgeebt, doch die radikale Rechte habe sich etabliert und dürfte "für eine lange Zeit nicht aus der deutschen Politiklandschaft verschwinden".

Der Schock ist relativ

Le Monde, ebenfalls mit Sitz in Paris, äußerte sich kritisch zu den neuen Abgeordneten, die für die AfD in den Bundestag ziehen werden. Einige der AfD-Politiker hätten in den letzten Monaten nichts dafür getan, sich zu "entdiabolisieren", sondern hätten vielmehr eine bewusst fremdenfeindliche und islamophobe Kampagne gemacht und sich wiederholt "mehr als fragwürdig über den Nationalsozialismus geäußert". Diese Strategie sei aufgegangen: Die AfD habe von ihrer Radikalisierung profitiert. Allerdings, relativiert Le Monde, sei es aus der französischen Perspektive nicht ganz einfach, den "Schock, um einen der meistgenutzten Begriffe des Sonntagabends zu verwenden" nachzuempfinden: Immerhin sei die konservative Partei um Angela Merkel als stärkste Kraft aus der Wahl gegangen und Merkel werde vier weitere Jahre Kanzlerin bleiben. Das sei mit dem destruktiven "Verpiss-Dich-Geist", der das politische Leben in Frankreich in den letzten Monaten bewegt habe, nicht zu vergleichen.



Die spanische Tageszeitung El País äußerte die Befürchtung, dass die AfD mit rund 90 Sitzen im Parlament in Zukunft die politische Debatte dominieren könnte. Für Merkel beginne nun der "komplexe Tanz der Allianzen, der Wochen oder Monate dauern könnte", um eine Koalition zu bilden, die "die wichtigste Volkswirtschaft Europas regiere".

Sieg für den Populismus

Auch in der US-amerikanischen Presse wurde das Wahlergebnis der AfD kommentiert. Die New York Times nannte den Erfolg einer Partei, deren Spitzenkandidat gesagt habe, die Deutschen sollten Stolz sein auf ihre Soldaten in beiden Weltkriegen, ein Warnsignal. Die Bundestagswahl sei zwar ein Sieg für die Kanzlerin, aber auch für den Populismus.

Die NZZ aus der Schweiz schreibt: "Das starke Abschneiden der kleineren Parteien FDP und AfD erlaubt es der Wahlsiegerin Merkel nicht, einfach weiterzumachen wie bisher. Die beiden neuen Parteien im Bundestag können die Kanzlerin von rechts unter Druck setzen und die Politik der nächsten Bundesregierung beeinflussen – als Regierungspartner oder von der Oppositionsbank aus." Zu diesem Zweck stehe die AfD in der Pflicht, ihren Kurs zu klären und sich als rechtsbürgerliche Partei im Bundestag zu positionieren. "Wird sie das im Wahlkampf gezielt gepflegte Schmuddel-Image als rechtsextreme, mit rassistischem Gedankengut spielende Protestpartei nicht rasch los, wird sie die Chance vergeben, direkten Einfluss auf die deutsche Politik zu nehmen. Eine rechtsextreme, dauerhaft nicht koalitionsfähige AfD-Fraktion im Bundestag würde Deutschland einen schlechten Dienst erweisen; genau darauf deutet allerdings der gegenwärtige Zustand der Partei."