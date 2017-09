Das Resultat der ersten Volksabstimmung im Stadtstaat Bremen ging in der Aufregung um das Ergebnis der parallel stattfindenden Bundestagswahl unter. Doch es hat es in sich. Denn vor der Wahl wurde auch auf Bundesebene darüber diskutiert, die Legislaturperiode von vier Jahren auf fünf auszudehnen. Begründung: Durch lange Koalitionsverhandlungen und den Wahlkampf gehe am Anfang und Ende der Amtszeit des Bundestags jeweils viel Zeit verloren – im Fall einer Jamaikakoalition jetzt vielleicht noch mehr. Dadurch bleibe nur wenig Zeit für das eigentliche Regieren und die Verabschiedung von Gesetzen.

Das hat manches für sich. Denn für die Bundesparteien kommen noch die häufigen Landtagswahlen dazu, die insbesondere in "Superwahljahren" die politische Arbeit zusätzlich lähmen. Deshalb wurde auch immer mal wieder darüber diskutiert, die Termine von Landtagswahlen zusammenzulegen. Am besten mit dem der Bundestagswahl, mit dem Hilfsargument, dass dann die Wahlbeteiligung in den Ländern steige.

Alle Bundesländer bis auf Bremen haben die Wahlperiode bereits auf fünf Jahre verlängert. Doch die Bremer stellten sich jetzt mit knapper Mehrheit quer. Sie wollen sich ihr Wahl- und Kontrollrecht über den Senat und die Bürgerschaft nicht beschneiden lassen, indem sie nur noch alle fünf statt bisher vier Jahre über deren Zusammensetzung entscheiden dürften.

Viel mehr an Mitbestimmungsmöglichkeiten – von solchen Volksabstimmungen abgesehen – bleibt den Bürgern ja auch nicht. Zu Recht wird das immer wieder beklagt und als einer von mehreren Gründen für das Erstarken rechtspopulistischer und anderer Protestparteien angeführt.

Das Wahlrecht ist das Königsrecht der Demokratie. Es sollte nicht ohne Not eingeschränkt werden, und sei es durch zeitliche Streckung der Amtszeit von Parlament und Regierung. Das US-Repräsentantenhaus wird alle zwei Jahre komplett neu gewählt. Das ist lästig für den Präsidenten, die Regierung und die Führungen der Parteien. Aber es erhöht die Chance – oder das Risiko, je nachdem wie man es sieht – auf raschen politischen Wechsel. Genau das aber ist gleichfalls ein Grundelement der Demokratie. Die freisinnigen, stolzen Bremer haben das verstanden.