Vor einem wichtigen Auftritt, so will es die allgemeine Wahlkämpferlehre, sollte der Kandidat die Seele baumeln lassen. Am besten zu Hause, im Kreis seiner Lieben, mit einem Stück Kuchen zum Beispiel, im Garten, die Nase in der Sonne. Den Kopf freikriegen, zu sich finden.

Martin Schulz hat am Samstag vor dem TV-Duell keine offiziellen Termine wahrgenommen. Allerdings war für einen Abstecher nach Würselen keine Zeit. Schulz bereitet sich in einem Hotel in Berlin auf die Live-Übertragung vor. Dort übernachtet er regelmäßig, wenn er in der Hauptstadt ist. Wie oft er mit seinen Beratern nochmal mögliche Duell-Situationen durchgespielt hat, oder ob er vor allem für sich sein will, das wird tunlichst verschwiegen.



Der Druck, der auf Schulz lastet, ist groß. Wenn heute Abend ab 20.15 Uhr die Begegnung des SPD-Herausforderers mit Kanzlerin Angela Merkel live in vier Fernsehkanälen gleichzeitig ausgestrahlt wird, könnten bis zu 20 Millionen Menschen zuschauen. Das wäre ein Drittel der Wahlberechtigten. Eine bessere Gelegenheit, die eigenen Qualitäten in den Vordergrund zu stellen, sich auf Augenhöhe mit Merkel zu messen, die wird in den drei Wochen bis zur Wahl wohl nicht mehr kommen.



Rente und Bildung als Hauptthemen?

Gemeinsam mit Beratern ist Schulz wieder und wieder die Themen durchgegangen, mit denen er Angela Merkel stellen will. Welche das sind, darüber ist nichts zu erfahren, denn Merkel soll das natürlich nicht in der Presse lesen. Schulz hat klargemacht, dass er die Kanzlerin aus der Reserve locken, sie zu inhaltlichen Festlegungen zwingen, oder sie eben ratlos dastehen lassen will.



Genossen gehen davon aus, dass er in jedem Fall seine Forderung nach Milliardeninvestitionen in Schulen und Kitas vorbringen wird, ebenso wie die nach einer Reform und Sicherung des Rentenniveaus. Verdreckte Schulklos und die Angst vor Altersarmut sind schließlich zwei Themen, die viele Wähler umtreiben.



Die Menschen kennen Merkel, zu Schulz haben sie noch Fragen

Es gibt eine Zahl, die Schulz und die Sozialdemokraten vor dem TV-Duell hoffen lässt. Sie könnte noch alles drehen: Bis zu 50 Prozent der Wahlberechtigten haben sich laut Umfragen noch nicht entschieden, wem sie am 24. September ihre Stimme geben. So ist das TV-Duell erst der Auftakt zum Endspurt in diesem angeblich so langweiligen Wahlkampf. Jetzt hängen die Plakate, die Wahlbescheinigungen sind angekommen. Die Menschen sind aus dem Sommerurlaub zurück, die Aufmerksamkeit auch derer, die sich sonst nicht so für Politik interessieren, ist voll da. Urlaub, sagte der Wahlkampfexperte Frank Stauss einmal, sei wie der Apparat im Film Men in Black, der das Gedächtnis auslösche. Die Wahlkämpfer fangen also in gewisser Weise nochmal bei null an.



Schulz und seine Leute setzen auf die Neugier der Menschen. Seit gut zwei Wochen ist der Kandidat auf Tour durch Deutschland – die Partei, aber auch Journalisten berichten von vollen Wahlkampfkundgebungen. Das macht den Genossen Hoffnung. Vor allem, weil nicht nur die klassische SPD-Klientel vorbeikomme, in Frankfurt, Bremen oder Leipzig hätten auch Skeptiker in der letzten Reihe gestanden, um dem SPD-Mann zuzuhören.



Der Kandidat will das TV-Duell nutzen, um sich Deutschland noch mal vorzustellen. Merkel kennen die Menschen, sie hat die Konstante zu ihrem Wahlkampfmotto erhoben. Aber wie tickt eigentlich ihr Herausforderer?



Als Schulz Kanzlerkandidat wurde, hat er sich vorgenommen, seine SPD wieder volksnäher aufzustellen. Das ist ihm durchaus schon gelungen. Schulz ist ein zugewandter Mensch, auch im Fernsehen. Viel Lob gab es zum Beispiel für die RTL-Sendung Wahlarena, in der er sich einfühlsam mit vom Fernsehsender gecasteten kritischen Bürgern unterhielt und versprach, sich ihrer Probleme anzunehmen.