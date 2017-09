Die Wahlkämpfer bereisen das Land. Sie sind routiniert: Sie sind ein bisschen aufgeregt, aber nicht zu sehr, das kommt nicht gut an. Die Journalisten touren mit. Sie sind aufgeregter, als sie es eigentlich sein müssten. Das machen sie immer so, das kommt gut an. In den Parteizentralen laufen schon die Vorbereitungen für die traditionellen Wahlpartys. Bald ist Sonntag.

Doch etwas ist seltsam. Die Geschäftigkeit wirkt leer. Manche von uns spüren eine unerklärliche Schwere, die über dem Land liegt, und man kann gar nicht genau sagen, woran das liegt.

Es geht uns doch gut. Ja, es kommen erstmals Rechtspopulisten ins Parlament. Einige von ihnen sind Rechtsradikale, Rassisten, Hetzer. Aber, hey, schaffen wir das nicht auch noch, mit denen?

Wir haben so viel geschafft. Unserem Land geht es so gut wie noch nie. Die Wirtschaft blüht, mehr Menschen denn je haben Arbeit. 800.000 Flüchtlinge haben uns 80 Millionen Einheimischen nicht die Kultur weggenommen und uns auch nicht zum Islam konvertiert. Wir werden auch nach der Wahl von keinem Trump regiert werden und von keinem Orbán. Wir sind ziemlich cool. Und das nach diesen vier Jahren, die so verrückt und außergewöhnlich waren, wie es vier Jahre – nur vier Jahre! – eigentlich gar nicht sein können.

Was ist alles passiert.

In ein europäisches Land, die Ukraine, sind fremde Soldaten einmarschiert. Imperialismus in Europa, im 21. Jahrhundert. Undenkbar noch vor ein paar Jahren. Vielleicht passiert es wieder. Denn Russland, die lange schlafende Großmacht, führt wieder Kriege. Unerklärte Kriege. Mit Waffen und mit Computern. Ihr Feind ist die Demokratie.

© Jakob Börner Markus Horeld Stellv. Chefredakteur, ZEIT ONLINE zur Autorenseite

Menschen haben sich auf den Weg gemacht. Zu Hunderttausenden. Um vor Kriegen, Hunger und anderem zu fliehen, das uns lange nicht interessiert hat. Sie sind übers Meer gefahren, sind durch ganz Europa gewandert, zu uns.



Hass ist wieder identitätsstiftend geworden. Menschen laufen mit Galgen durch die Stadt. Sie hassen alles, was anders ist als sie, und das ist viel.



Für andere ist Hass sogar zur Ersatzreligion geworden. Im Namen eines Gottes, den sie nicht kennen, steigen junge Männer in Lastwagen und überrollen Menschen. Schnallen sich Sprengstoff um und zerfetzen sich und andere.

Vielleicht haben uns diese vier Jahre erschöpft. Obwohl die meisten von uns ganz genau so leben wie vor all diesen Ereignissen. Wir gehen arbeiten, wir gehen essen, wir leben, lieben. Genau wie davor. Aber die Gewissheit, dass es gut ist, was wir tun, und dass die Zukunft gut wird, die wird kleiner.

Jetzt ist Bundestagswahl. Wir fragen uns, wen wir eigentlich wählen sollen. Wen wir überhaupt noch wählen können. So viele sind unentschlossen, sogar Tage vor der Wahl.

DIE PARTEI, sagen manche. Weil es der Wahl-O-Mat vorgeschlagen hat. Ist doch witzig.

Merkel, sagen andere, dabei steht sie in 298 von 299 Wahlkreisen gar nicht zur Wahl. Trotzdem. Sie hat ihren Job doch gut gemacht, hat das Land durch all diese Krisen geführt. Hat starke Sätze gesagt zu Herrn Seehofer und Mr. Trump.

Last woman standing.

Aber für was genau steht sie jetzt? Vor zwei Jahren war das noch einfacher zu sagen. Im September 2015, da hat Angela Merkel eine sehr mutige, aber im Grunde selbstverständliche Entscheidung getroffen. Damals, als Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán Europa in Geiselhaft nahm, um Zehntausende Geflüchtete möglichst schnell loszuwerden.

Die Bundeskanzlerin sagte damals diesen Satz: "Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mein Land."

Nicht mein Land.

Heute ist das Land der Bundeskanzlerin abgeschottet. Der Deal mit der Türkei und Grenzkontrollen sorgen dafür, die dem Schengener Abkommen widersprechen. Wir haben uns an den Gedanken gewöhnt, dass die Not in Syrien und anderswo kein bisschen kleiner geworden ist, aber 500 Millionen EU-Bürger, denen es im Großen und Ganzen gut geht, mit der Hilfe für zwei oder drei Millionen Flüchtlinge überfordert sind.

Im September 2015 hat uns die Welt (minus Osteuropa und Russland) für unsere Menschlichkeit gefeiert. Heute schämen wir uns für die Blumen am Münchner Hauptbahnhof und haben uns einreden lassen, dass diese ganze Willkommenskultur naiv war.

Wie viel Merkel steckt noch in Merkel? Wer führt in der CDU eigentlich das Wort? Ist es noch sie oder ist es schon Jens Spahn auf seiner Suche nach alten und neuen Feindbildern?

Und wo steht die SPD? Sie hat Merkels sogenannte Grenzöffnung (die keine war, im Schengenraum sind die Grenzen offen) mitgetragen und Merkels Grenzschließung (die wirklich eine war) ebenso. Wie sie allein entschieden hätte, bleibt unklar. Wie würde wohl ihre Russland-Politik aussehen? Steht sie zu den Sanktionen, deren Beendigung an klare Bedingungen geknüpft ist? Oder ist sie bereit, den Landraub auf der Krim zu akzeptieren, für eine gute Partnerschaft mit Putin? Man weiß es nicht.

Bei den Grünen und der FDP sieht es kein bisschen besser aus. Deutschlands Parteien der Mitte sind unberechenbar geworden. Es ist völlig offen, wer wie reagiert und regiert, wenn es den nächsten großen Terroranschlag in Deutschland gibt. Wie viel Demokratie und Freiheit dann noch übrig sein werden. Oder was passiert, wenn doch irgendwann grüne Männchen im Baltikum auftauchen.

Man weiß nicht einmal, was die Sätze bedeuten, die jetzt im Wahlkampf gesagt werden. Wenn beispielsweise davon gesprochen wird, dass sich eine Flüchtlingssituation wie 2015 nie wiederholen dürfe. Niemand führt aus, was genau dieser Satz für eine Politik nach sich zöge, stünden irgendwann doch wieder Zehntausende vor der Grenze.

Politik im Herbst 2017 beschränkt sich auf vage Botschaften. Wir können in unserer Ratlosigkeit mit dem Wahl-O-Mat spielen. Aber der hilft nicht, wenn wir versuchen, uns vorzustellen, wie eine künftige Bundesregierung auf neue, ähnlich große Krisen reagieren wird, wie wir sie vier Jahre lang erlebt haben.



Unberechenbarkeit ist Teil des Lebens. Wenn allerdings nicht mehr sicher ist, welchem Politiker Menschenrechte, die UN-Charta, die Genfer Flüchtlingskonventionen, das Schengener Abkommen noch wie viel wert sind, welche Errungenschaften und Werte für sie nicht verhandelbar sind, dann wird Unberechenbarkeit zu einer Bedrohung. Manche von uns spüren eine unerklärliche Schwere, die über dem Land liegt, und sie beginnen zu ahnen, woran das liegt.

Es geht uns doch gut. Wir haben das beste Grundgesetz, das man sich wünschen kann. Wir sind stark und freundlich. Deutschlands Ausstrahlung und Anziehungskraft ist groß. Wir dürfen stolz sein und mutig.

Die Parteien könnten mutige, stolze Politik machen und einen mutigen, stolzen Wahlkampf. Politiker könnten unser Land und seine Menschen dafür feiern, dass wir so cool sind in dieser verrückten Zeit. Sie könnten sagen, dass wir uns von Verrücktheiten nicht verrückt machen lassen müssen. Dass sie bereit sind, für die Demokratie zu kämpfen. Aber das traut sich niemand mehr.

Bald ist Sonntag.