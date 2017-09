ZEIT ONLINE: Herr Stegner, als Mediennutzer kommt man an Ihnen kaum vorbei. Sie twittern oft 20 Mal am Tag, geben ständig Interviews und sitzen in Talkshows. Haben Sie keine Freunde, mit denen Sie sich unterhalten können?

Ralf Stegner: Natürlich habe ich die. Und Ihr Eindruck täuscht ein wenig. Ich twittere meist morgens und abends. Tagsüber habe ich wenig Zeit dazu. In Talkshows bin ich nur ein paar Mal im Jahr. Es freut mich aber, dass ich dabei wahrgenommen werde. Ich stehe für eine Sozialdemokratie, die offensiv für mehr Gerechtigkeit streitet. Das fällt auf.



ZEIT ONLINE: Sie waren einer der ersten twitternden deutschen Politiker.

Stegner: Ich mache das seit acht Jahren. Mir kommt das Format sehr entgegen. Denn diese 140 Zeichen zwingen einen dazu, die eigene Botschaft zuzuspitzen. Und ich mag Sprachwitz. Als Student habe ich Kabarettprogramme geschrieben. Das kann ich im Landtag nicht anwenden. Deswegen gefällt mir dieses Medium gut, es entspricht meinem Temperament, man kann auch mal polemisch und sarkastisch sein.

ZEIT ONLINE: Was bezwecken Sie mit Ihrer Dauerpräsenz in den Medien?

Stegner: Zum einen geht es darum, auf politische Debatten Einfluss zu nehmen. Zum anderen geht es mir darum, gegenzuhalten, gegen die Konkurrenz, aber auch gegen die rechten Bagaluten.

ZEIT ONLINE: Setzen Sie sich mit denen direkt auseinander?

Stegner: Zum Teil. Ein Kernpunkt von Politik ist Authentizität. Viele Politiker fragen nur, ist das nützlich für mich oder nicht. Damit beschäftige ich mich natürlich auch, aber nicht ganz so stark. Für unsere Leute in der SPD ist es wichtig zu merken, dass wir die besseren Argumente haben. Das hat auch eine emotionalisierende Wirkung. Ich halte den technokratischen Ansatz für ein Grundübel der Politik. Mit Leidenschaft für etwas zu streiten, ist zumindest für die SPD noch immer die erfolgsversprechendste Strategie.



Ralf Stegner ist SPD-Landesvorsitzender in Schleswig-Holstein und einer der fünf stellvertretenden Bundesvorsitzenden. Er ist außerdem Anführer der Parteilinken. Von 2003 bis 2005 war er Finanzminister und von 2005 bis 2008 Innenminister in der maßgeblich von ihm gesprengten großen Koalition in Kiel. Nach deren Ende kandidierte er 2009 erfolglos für den Posten des Ministerpräsidenten. Seit der Abwahl der Küstenkoalition seines innerparteilichen Konkurrenten Torsten Albig im Mai ist er wieder Oppositionsführer im Landtag.



ZEIT ONLINE: Sie haben über Theatralik in der amerikanischen Politik promoviert und waren Presssprecher, wissen also, wie man Politik verkauft. Trotzdem strotzen Ihre Tweets und Interviews oft von politischen Stanzen.

Stegner: Ich bin ein sehr überzeugter Parteipolitiker. Je mehr die Parteien in Verruf kommen, umso mehr habe ich das Bedürfnis, den Leuten zu sagen: Partei heißt, Partei ergreifen – zum Beispiel für die Schwächeren. Demokratie lebt davon, dass sich die Parteien unterscheiden. Wettbewerb und scharfes Profil sind für mich das Lebenselixier der Demokratie. Das verhindert im Übrigen auch, dass die Rechten bei uns zu groß werden.

ZEIT ONLINE: Und was antworten Sie denen, die Politiker generell ablehnen?

Stegner: Die Verachtung für Politiker, die leider auch unter Journalisten mittlerweile verbreitet ist, muss man nicht auch noch mitspielen. Ob die Leute das gut oder schlecht finden, was ich mache, ist mir schnurz. Das heißt aber nicht, dass man sich nicht bemühen muss, wieder an Leute heranzukommen.