Die Wahlverlierer heißen nicht Martin Schulz oder Thomas Oppermann. Sondern Joachim Herrmann und Horst Seehofer. Keine Partei hat bei der Bundestagswahl stärker verloren. Über zehn Prozentpunkte hat die CSU in Bayern abgeben müssen, 38,8 Prozent holten die Christsozialen in Bayern. Mehr als die Union im Bundesschnitt, immerhin.



Nur hatte Parteichef Seehofer intern die Untergrenze von 45 Prozent ausgegeben. Lange äußerte er zudem die Hoffnung, die AfD aus dem Parlament raushalten zu können. Oder die Rechtspopulisten wenigstens in Bayern auf ein einstelliges Ergebnis zu drücken. Im Freistaat holten die Rechtspopulisten 12,4 Prozent. Dass es CSU-Spitzenkandidat Herrmann nicht mal schaffte, ein Mandat für den Bundestag zu erkämpfen, ist da nur das letzte Versatzstück einer fast perfekten Blamage.

Wahlen verlieren, darin hat die CSU keine Übung. Ein ganzes Bündel an Streitthemen kommt auf die Partei zu. Nicht nur, dass sich das Strauß-Diktum vom Geltungsbereich der Union bis ganz rechts außen endgültig überholt hat – immerhin Teil des Selbstverständnisses: Im nächsten Herbst wählt Bayern einen neuen Landtag. In der Führungsebene der CSU wurde nie ein Hehl daraus gemacht, dass die Bundestagswahl nur der "Auftakt" für den nächsten Wahlkampf ist. Gefährlich wäre für Seehofer ebenfalls, wenn der in der CSU gut kultivierte Konflikt zwischen der Landesgruppe, also den Bundestagsabgeordneten, und der Landtagsfraktion eskalieren sollte. Letztere nimmt für sich in Anspruch, die reine Lehre zu vertreten und erstere Berliner Regierungskompromisse offen zu kritisieren. Zuletzt bekam das die Merkel-Freundin und ehemalige Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt zu spüren, die in München in Ungnade fiel.

Söder und Guttenberg warten schon

Die absolute Mehrheit in Bayern ist kein Nice-to-have. Sie ist Voraussetzung für das christsoziale Selbstbewusstsein. Wenn Markus Söder den Griechen "Hausaufgaben" gibt, Joachim Herrmann als Innenminister seinen Kollegen im Bund belehrt, Seehofer mit Orbán und Putin plaudert, dann nur, weil die CSU in Bayern unangefochten ist. Eine CSU, eingehegt in eine mögliche Koalitionsregierung im Freistaat, könnte längst nicht mehr so breitbeinig auftreten.



Und dann ist da noch die ungeklärte Frage um die Seehofer-Nachfolge, die für den Bundestagswahlkampf bestenfalls befriedet, aber nie gelöst wurde. Seehofer hatte angekündigt, selbst wieder als Parteichef und Ministerpräsident kandidieren zu wollen. Der fränkische Ehrgeizling Marcus Söder wird nun auf den kleinsten Fehler des angeschlagenen Parteichefs lauern. "Wir sind leider die kleinste Partei im Bundestag", warnt Söder. Und: "Wir müssen jetzt sehr aufpassen, dass die AfD nicht das wird, was die Linkspartei für die SPD ist: eine dauerhafte strukturelle Veränderung der Parteienlandschaft." Karl-Theodor zu Guttenberg, der Ex-Verteidigungsminister mit Rückkehrambitionen, wird ebenfalls für hohe Ämter gehandelt. Auch wenn er keine eigene Hausmacht in der Partei hat, die Basis hört auf ihn.

Befriedet, nicht gelöst, ist zudem nur der Konflikt mit der Schwesterpartei. "Wir wollen mit dir gewinnen, aber wir wollen gewinnen", hatte Seehofer vor dem Wahlkampf an die Adresse der Kanzlerin gesagt. Was das im Fall einer zumindest gefühlten Niederlage bedeutet, ließ er damals offen. Eine "Orientierungsdebatte" will die CSU der Union jetzt verschreiben.



Entsprechend irrational dürften die Reaktionen auf das Wahlergebnis aus Bayern werden. Einen Vorgeschmack gab es gleich, nachdem der erste Schock verarbeitet war. Noch während am Montag der Parteivorstand tagt, um den Wahlausgang zu analysieren, dringt aus dem Sitzungsraum nach draußen: Seehofer stellt die Fraktionsgemeinschaft mit der CDU infrage. Auch wenn das rasch dementiert und relativiert wird: Der Parteichef halte nichts davon, die Union aufzukündigen, und wolle sich vom Vorstand dafür lediglich eine Bestätigung geben lassen. Ob Kommunikationspanne oder Machtspiel – das Signal dürfte im Konrad-Adenauer-Haus, der CDU-Zentrale, angekommen sein.