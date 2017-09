Die SPD will nach der historischen Wahlpleite bei der Bundestagswahl in die Opposition gehen. Das sagte Parteivize Manuela Schwesig im ZDF. "Wir werden den Oppositionsauftrag der Wähler annehmen". Fraktionschef Thomas Oppermann sagte: "Der Platz der SPD ist in der Opposition." SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz soll Parteichef bleiben.



Thomas Oppermann bezeichnete das Ergebnis als bittere Niederlage und als Zäsur in der deutschen Demokratie. Erstmals ziehe wieder eine Partei in den Bundestag, die zu Teilen nationalsozialistisches Gedankengut vertrete, sagte er. Das Ergebnis sei eine klare Absage an die Große Koalition. Die SPD müsse sich jetzt in der Opposition erneuern. Diesen Erneuerungsprozess will die SPD unter ihrem Spitzenkandidaten Martin Schulz fortsetzen. Schulz ist Parteichef und solle dies auch nach der Wahlniederlage bleiben, sagte Oppermann.



Die Union hat der ARD-Prognose zufolge die Bundestagswahl am Sonntag trotz dramatischer Verluste gewonnen. Sie kommt auf 32,5 Prozent, während die rechtspopulistische AfD mit 13,5 Prozent als drittstärkste Kraft erstmals in den Bundestag einzieht, wie aus den um 18.00 Uhr veröffentlichten Zahlen des Instituts Infratest dimap hervorgeht. Die SPD steuert demnach mit 20 Prozent auf eine historische Niederlage zu. Der FDP gelingt mit 10,5 Prozent der Wiedereinzug in den Bundestag. Die Linke landet bei neun Prozent, die Grünen erreichen 9,5 Prozent.