Kurz hinter der Bremer Stadtgrenze schaltet Stephan Weil in den Krisenmodus. Die Augen werden schmal, die Stimme noch leiser als sonst, die Sätze immer knapper. "Rechts ranfahren", knurrt er, "wir nehmen die Straßenbahn." Sein Wahlkampfbus steckt im Feierabendstau. Die Mitarbeiter telefonieren hektisch, schauen ständig auf ihre Handys. Wie weit ist es noch bis zur Stadtmitte, wo in zehn Minuten ein gemeinsamer Wahlkampfauftritt mit SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz ansteht? Als die Bahn nicht gleich kommt, folgt die nächste Ansage von der Rückbank: "Zur nächsten Station!" Schließlich: "Raus!" Weil sprintet los.

Seit Wochen befindet sich der 58-Jährige nun schon im politischen Schwebezustand. Noch ist der SPD-Mann Ministerpräsident von Niedersachsen, doch im Landtag hat seine rot-grüne Koalition keine Mehrheit mehr, seit die Grünenabgeordnete Elke Twesten Anfang August zur CDU überlief. Statt im kommenden Januar findet die Landtagswahl nun bereits Mitte Oktober statt. Weil, ein ruhiger Macher und spätberufener Politiker, musste aus dem Stand heraus zum Kämpfer werden. Mitarbeiter schildern, er habe an jenem Freitag im August gewirkt wie ein Pferd unmittelbar vor dem Turnier: Das Ross, in Niedersachsen Wappentier, bewege sich dann "leichtfüßig und harmonisch", so beschreiben es Reiter. Aber dahinter steckten gebündelte Kraft und Energie.

Auch Weil selbst ist mit seiner Reaktion zufrieden. Er habe es richtig gut gemacht, sagt der Mann, der erst vor vier Jahren vom Oberbürgermeister von Hannover zum Regierungschef avanciert war, über den bislang krisenhaftesten Moment seiner Amtszeit. Als er am Morgen seines letzten Urlaubstags von dem Fraktionswechsel überrascht wurde, sei ihm sofort klar gewesen: "Einen anderen Ausweg als eine Neuwahl gibt es nicht."

Sein CDU-Gegenspieler Bernd Althusmann überlegte zwar noch kurz, sich mit Hilfe der Ex-Grünen anstelle von Weil zum Ministerpräsidenten wählen zu lassen, um mit Amtsbonus in die reguläre Wahl gehen zu können. Doch er merkte schnell, dass er sich der Stimmen der FDP nicht sicher sein konnte. Seit die bis dahin regierende schwarz-gelbe Koalition bei der Landtagswahl 2013 gescheitert war, ist das Verhältnis zwischen CDU und FDP schwierig. Und auch in den Reihen der CDU-Abgeordneten gab es einige, die ebenso wie Twesten für die kommende Landtagswahl nicht wieder aufgestellt worden waren und ihm deshalb womöglich die Stimmen verweigert hätten.

Das war ihm wohl zu viel Risiko. Die Parteien verständigten sich deshalb rasch auf den nächstmöglichen Wahltermin am 15. Oktober. Für Weil nicht viel Zeit, die Stimmung im Land für Rot-Grün zu drehen.

Zumal nur drei Wochen vor der Landtags- die Bundestagswahl stattfindet, deren Auswirkungen auf den Ausgang in Niedersachsen schwer kalkulierbar sind. Siegen Angela Merkel und die CDU am 24. September wieder deutlich, könne Weil den Wahlkampf einstellen, sagen die einen, vor allem im Lager der CDU. Denn davon würden sich SPD und Grüne bis Mitte Oktober schwerlich erholen.

Es könnte aber auch der gegenteilige Effekt eintreten, hofft man bei Rot-Grün. Dann nämlich, wenn die Niederlage beide Parteien im Land aufrüttelt und die Wähler sich wie schon häufiger in der Vergangenheit bei der ersten Abstimmung nach einer Bundestagswahl für die Opposition im Bund entscheiden. Allerdings liegen die beiden Wahltermine diesmal sehr eng beieinander. In der Vergangenheit wählte Niedersachsen immer erst einige Monate später.