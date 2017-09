Schon gestern war das TV-Duell die am häufigsten gestellte Suchanfrage in Verbindung mit Angela Merkel. Das Team von Google Trends hat die Top-Suchbegriffe zu den Kandidaten zusammengestellt, für die Bundeskanzlerin sahen die Suchanfragen am Samstag so aus:

"Wie alt ist Angela Merkel?" ist eine der am häufigsten gegoogelten Fragen zur Bundeskanzlerin in den letzten sechs Stunden. Merkel hat am 17. Juli Geburtstag und ist 63 Jahre alt, Martin Schulz ist 61 Jahre alt.