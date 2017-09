Als Ziel für die Bundestagswahl geben die kleinen Parteien meist aus, zweistellige Werte erreichen zu wollen. In den neuesten Umfragen schafften das nur zwei: Die FDP und die AfD, allerdings in verschiedenen Erhebungen: Wenn schon am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die FDP im ZDF-Politbarometer auf zehn Prozent, die AfD auf acht. Im ARD-Deutschlandtrend liegt die AfD auf elf Prozent, drei Punkte vor der FDP.



Die Linke bliebe in beiden Umfragen bei neun Prozent und die Grünen bei acht. In einer etwas älteren Umfrage – von Insa, veröffentlicht am Dienstag – war auch die Linke erstmals wieder auf zehn Prozent gekommen.



Bei den großen Parteien ist die Lage im wesentlichen unverändert. CDU/CSU kämen laut Politbarometer unverändert auf 39 Prozent und die SPD wie zuletzt auf 22 Prozent. Auch im Deutschlandtrend bleibt die Union mit 37 Prozent deutlich stärkste Kraft. Die SPD macht hier einen Prozentpunkt gut und liegt bei 23 Prozent.



Damit hätten Union und FDP eine knappe Mehrheit und würden dann höchstwahrscheinlich eine Regierung bilden. Die SPD von Kanzlerkandidat Martin Schulz wäre dann in der Opposition. Zudem wäre ein sogenanntes Jamaika-Bündnis aus Union, FDP und Grünen möglich, ebenso die Fortsetzung der großen Koalition aus SPD und Union.



Die Amtsinhaberin im Kanzleramt ist demnach weiterhin unangefochten. Die Mehrheit der Befragten halten sie für glaubwürdiger, sympathischer, kompetenter. 57 Prozent der Befragten hätten lieber Angela Merkel weiterhin als Bundeskanzlerin, zwei Punkte mehr als bisher. 28 Prozent sprechen sich für Martin Schulz aus, sechs Punkte weniger als bisher.

Bei der Frage, wer besser für soziale Gerechtigkeit sorgen könnte, trauen die Befragten allerdings Schulz mehr zu: 33 Prozent sehen das so, Merkel kommt auf nur 22 Prozent (36 Prozent sehen keinen Unterschied). Doch wenn es darum geht, wer Deutschland besser durch unsichere Zeiten führen könnte, liegt Merkel mit 60 Prozent vorn, Schulz abgeschlagen bei acht Prozent.