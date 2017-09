US-Präsident Donald Trump hat seine lang erwarteten Steuerpläne vorgelegt. Sie sehen nach Expertenschätzungen Steuerkürzungen im Umfang von rund fünf Billionen Dollar über die kommenden zehn Jahre vor, wie aus einem Entwurf hervorgeht, der der Nachrichtenagentur AP vorab vorlag. Trump wird sich am Abend in einer Rede in Indianapolis zu seinen Plänen äußern.



Stunden vorher ließ er bereits verlauten, dass die Unternehmenssteuer in Zukunft nicht mehr als 20 Prozent betragen wird. "20 ist meine Zahl und darüber werde ich nicht verhandeln", sagte Trump. Der Spitzensatz in den USA liegt derzeit noch bei 35 Prozent. Im Wahlkampf hatte Trump eine Unternehmenssteuer von 15 Prozent gefordert.

Die "beträchtlichen Erleichterungen" durch die Steuerpläne sollten zu einem faireren System führen, das vor allem Arbeitern, kleinen Unternehmen und Familien mit mittleren Einkommen zugute komme, hieß es in dem Entwurf. "Zu viele in unserem Land sind von der Dynamik der US-Wirtschaft ausgeschlossen. Das hat zu dem berechtigten Gefühl geführt, dass das System gegen hart arbeitende Amerikaner ausgerichtet ist."

Der Reformplan ist aber noch in vielen Punkten vage, strittige Details soll der Kongress ausarbeiten. Unter anderem ist offen, welche bisherigen Steuererleichterungen fallen müssen, um für die neuen zu zahlen.Kritiker sehen in der Reform vor allem eine Entlastung der Reichen, Trump und die Republikanerführung hingegen sagen, dass die Mittelschicht entlastet werde. "Ich werde nicht profitieren", sagte Trump. Er denke aber, dass es gewisse Vorteile für reiche Leute geben werde. Der US-Präsident hat sein Vermögen mit einem Immobilienimperium gemacht.



Drei statt sieben Steuersätze

Der Plan sieht vor, dass das Einkommen künftig nur in drei statt in sieben Sätzen besteuert werden soll. Der Spitzensatz sinkt demnach von 39,6 auf 35 Prozent, der untere und mittlere Satz sollen bei zwölf und 25 Prozent liegen. Bislang lag der unterste Satz bei zehn Prozent, dafür sollen Freibeträge angehoben werden. Die Republikaner schlossen nicht aus, dass noch ein zusätzlicher Spitzensteuersatz für Superreiche eingeführt wird.



Außerdem sollen Unternehmen dazu bewegt werden, ihr Kapital aus dem Ausland zurück zu verlagern. Für Kleinunternehmer soll der Spitzensteuersatz von 39,6 auf 25 Prozent sinken.



"Das ist unsere Möglichkeit, einmal in einer Generation das Steuersystem fundamental zu überdenken", sagte der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell. Die Reform könne das Wachstum ankurbeln und die Wettbewerbsfähigkeit der USA verbessern. Die Demokraten verurteilten die Pläne. Sie beinhalteten fast keine Erleichterungen für die Mittelschicht, die diese am meisten benötige, sagte der demokratische Fraktionsführer im Senat, Charles Schumer.