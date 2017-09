Wie wird der Wahlausgang in der Welt wahrgenommen? Wir haben unsere Korrespondenten gefragt.



Russland: Der deutsche Pragmatismus hat gesiegt

Walerij Fadejew gilt wohl kaum als Fan von Angela Merkel. Genüsslich kritisierte der Moderator einst die "gescheiterte Flüchtlingspolitik" der Bundeskanzlerin in seiner sonntäglichen Nachrichtensendung im staatlichen Ersten Kanal. Nur in Einzelfällen hätten sich die Migranten der neuesten Welle in Deutschland angepasst. Fadejew gilt als die etwas softere Version des Chefpropagandisten Dmitri Kisseljow vom anderen großen Staatssender Rossija.



Doch nun am Wahlabend kassiert die Kanzlerin plötzlich unerwartetes Lob vom Nachrichtenmann. Merkel habe vor allem aus zwei Gründen den Sieg davon getragen. Nicht nur die Wirtschaft laufe rund. Auch habe die Regierungschefin das politische Talent demonstriert, sich an die Wünsche der Wähler anzupassen. Kisseljow selbst nannte die Wahlen in Deutschland und den Sieg der CDU/CSU alternativlos, auch weil dem "grauen Eurobürokraten" Schulz am Ende die Puste ausgegangen sei.

Schon in den Tagen vor der Wahl hatte sich gezeigt, dass die öffentliche Diskussion in Russland weit weniger aufgeregt verläuft, als vor den Wahlen in den USA und Frankreich oder auch vor der Abstimmung von Brexit. Vor allem vor dem Hintergrund der Angst in Deutschland vor der russischen Einmischung wirkte die mediale Ruhe bizarr. Dabei zeigt auch die Reaktion der Politiker, dass Moskau mit dem Wahlausgang zumindest nicht unzufrieden ist.



Vertrauensvotum für Merkel

Zwar hatte es bis in die späten Abendstunden noch keine Gratulation von Putin gegeben. Der Chef des internationalen Ausschusses im Föderationsrat Konstantin Kossatschow nannte die Wahl jedoch ein Vertrauensvotum für die Kanzlerin. Für die SPD sei es schwer gewesen, Alternativen zu bieten, während große Teile der Bevölkerung mit vielem zufrieden seien. Einzig die mögliche Regierungsbeteiligung der Grünen bereitet dem Außenpolitiker Sorgen. "Das verheißt nichts Gutes, schließlich vertritt die Partei ultraliberale Ansichten und ist sehr kritisch Russland gegenüber eingestellt", erklärte Kossatschow.



Die FDP erscheine dagegen als die gemäßigtere Kraft. Alexander Remezkow, Mitglied der für die Beziehungen zum Bundestag zuständigen Parlamentariergruppe in der Duma, lobte seinerseits die hohe Wahlbeteiligung in Deutschland. "Die Deutschen legen großen Wert auf ihr Recht, den politischen Willen zu bekunden", sagte der Abgeordnete der kremlfreundlichen Partei Gerechtes Russland.

Nicht unbemerkt blieb schließlich auch der Erfolg der Alternative für Deutschland. Viele russischsprachige Bürger Deutschlands hätten für die neue Partei im Bundestag gestimmt, berichtete etwa Wassilij Lichatschew, Mitglied der zentralen Wahlkommission. Für die neue Regierung werde die AfD zur Herausforderung. "Im Großen und Ganzen aber haben die Wahlen deutschen Pragmatismus, Verantwortungsgefühl und die Fähigkeit, Probleme auf zivilisierte Art mittels Wahlen und Parteikonkurrenz zu lösen,", resümierte Lichatschew.

von Maxim Kireev, Moskau



Großbritannien: Neues Komplott, um den Brexit zu zerstören

In Großbritannien haben viele Brexit-Hardliner die Bundestagswahlen aufmerksam verfolgt. Der Gedanke dahinter: Eine geschwächte Bundeskanzlerin Merkel könnte eher zu Kompromissen bei den Brexit-Verhandlungen bereit sein.

Der Rechtspopulist Nigel Farage ging noch weiter: Er unterstützte die AfD direkt. Bei einem Auftritt vor AfD-Anhängern in Spandau Anfang des Monats sagte Farage, durch einen Einzug der AfD in den Bundestag werde die Opposition "zum ersten Mal in der jüngeren Geschichte eine Stimme im Parlament haben". Farage beschwerte sich bei dem Auftritt, dass im Bundestagswahlkampf zu wenig über den Brexit gesprochen werde. Die rechtsextreme United Kingdom Independence Party (Ukip), deren Chef Farage über Jahre war, gratulierte der AfD am Montagmorgen zu ihrem Wahlerfolg. In dem Glückwunschschreiben heißt es, der AfD seine Stimme zu geben, sei "ein mutiger Zug in Deutschland, dessen Politik von der Nazi-Ära überschattet worden ist". Weiter heißt es, etwas wirr: "Wieder einmal lernen die Eliten, dass Demokratie bedeutet, der Mehrheit zuzuhören, ganz gleich, wie sehr sie ihre vulgäre Haltung verachtet."



Merkel mag geschwächt sein – im Amt dürfte sie mit ziemlicher Sicherheit trotzdem bleiben. Das veranlasst den Daily Express dazu, seine Leser am Morgen nach der Bundestagswahl vor einer Gefahr für Großbritannien zu warnen: Das rechtslastige Boulevardblatt macht mit der Titelgeschichte auf, es gäbe ein "neues Komplott, um den Brexit zu zerstören". Der hinterhältige Plan: Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hätten vor, Großbritannien eine flexible EU-Mitgliedschaft anzubieten. Das Blatt zitiert einen konservativen Abgeordneten mit den Worten: "Es läuft eine ernst zu nehmende Anstrengung, um den Brexit zu stoppen. Ich bin sehr besorgt, dass wir die EU nie verlassen werden."

Der linksliberale Guardian wiegelte am Morgen nach der Wahl in einer Analyse ab. Merkels Wahlsieg werde für einen Brexit "keinen großen Unterschied machen", heißt es darin. Die EU und der Europäische Binnenmarkt seien "Kernanliegen" der Bundesrepublik. Alle etablierten Parteien und die meisten Wählerinnen und Wähler seien für mehr Zusammenarbeit innerhalb der EU, nicht für weniger.



von Sascha Zastiral, London



Frankreich: Das Nazi-Wort ist wieder in aller Munde

Frankreich war böse überrascht. "Nazis-raus"-Rufe der gestrigen Demonstranten vor der AfD-Zentrale in Berlin weckten am Montag die Hörer der populärsten französischen Radiosendung am Morgen, RTL Matin. Ihr Sprecher sprach mit Bezug auf den deutschen Außenminister von "Nazis im Bundestag". Plötzlich war das Nazi-Wort wieder in aller Munde. Es weckt in Frankreich natürlich spezielle, ungute Erinnerungen.

Man musste jedenfalls schon die sehr seriöse, linksliberale Pariser Tageszeitung Le Monde lesen, um zu erfahren, dass das gestrige Wahlergebnis in Deutschland nichts mit der Antisystemwelle zu tun hätte, die vor ein paar Monaten bei den französischen Präsidentschaftswahlen über Frankreich rollte. "Wie viel französische Sozialisten träumen heute von 20 Prozent?", fragte Le Monde.

Merkel, die "Mutter der AfD"

Einig waren sich alle französischen Kommentatoren, dass "Merkel geschwächt wie nie zuvor sei" (Le Monde). Für den konservativen Figaro war aus der deutschen "Mutti" nun sogar die "Mutter der AfD" geworden. Das Blatt titelte: "Ein Schatten über Merkel". Denn genau das war bisher aus französischer Sicht unvorstellbar: Angela Merkel erschien vielen Franzosen als Lichtgestalt, erhaben über politische Querelen, wie sie stets die eigenen Präsidenten zu verfolgen schienen. Umfragen bescheinigten immer wieder, welches positive Bild eine große Mehrheit der Franzosen von der deutschen Kanzlerin hatte. Das hatte auch mit dem aus französischer Sicht scheinbar unschlagbaren deutschen Wirtschaftsmodell zu tun, das viele heimische Kritiker den Franzosen als Beispiel vorhielten.

Nun aber ist der deutsche Ruf angekratzt. Schon am gestrigen Wahlabend zeigte der öffentliche französische Fernsehsender France 24 Berichte von armen Rentnern aus Deutschland, die von Merkel enttäuscht waren, und verwies auf höhere Durchschnittsrenten für ärmere Menschen in Frankreich. Doch das deutsche Hauptthema in Frankreich bleibt wohl erst mal die AfD. Der französische Deutschland-Experte Michel Meyer zitierte am Wahlabend im BFMTV-Fernsehen die deutschen Kanzler Schmidt und Kohl. Sie hätten ihm immer gesagt, Deutschland werde noch für Hunderte von Jahren das Land Goethes bleiben, aber auch das Land Hitlers.

von Georg Blume, Paris



Brüssel: Deutschland wird zum Bremsklotz für die EU

Im Jahr 2017 gab es mehrere Wahlen, die Europa beunruhigten. In den Niederlanden wie in Frankreich standen europafeindliche Parteien vor einem möglichen Sieg. Nur mit Blick auf Deutschland schlief man in Brüssel ruhig. Angela Merkel eine Europäerin, Martin Schulz ein Supereuropäer. Was sollte bei solchen Kanzlerkandidaten schon passieren? Auf das größte und mächtigste Land der Union schien Verlass.

Und jetzt stellt sich heraus, dass ausgerechnet Deutschland für die EU in den kommenden Monaten – wenn nicht das größte Problem – so doch ein Bremsklotz für die angestrebten Reformen werden könnte. Für die EU wäre eine große Koalition die berechenbarste, die stabilste Option geworden. Aber sie scheint derzeit völlig ausgeschlossen. Wahrscheinlich sind lange und schwierige Koalitionsverhandlungen in Berlin. Für die EU aber drängt die Zeit. Man habe, sagte Kommissionschef Jean-Claude Juncker bei seiner State-of-the-Union-Rede vor zwei Wochen, nun ein Fenster der Gelegenheiten. In Frankreich und in den Niederlanden haben die Europafeinde nicht gewonnen. "Ich spüre Wind in den Segeln", sagte Juncker. Man müsse das schnell nutzen. Ideen präsentierte er sehr viele. Sie reichen von der Erweiterung des Schengenraums bis zur Vertiefung und Erweiterung der Eurozone.

Doch wird das mit einer künftigen deutschen Regierung zu machen sein?



Die FDP als Feind der Europolitik

Da sich die SPD einer großen Koalition verweigert, kommt nur Jamaika in Frage. Die FDP von Christian Lindner würde mitregieren. Das ist für die EU aus mindestens zwei Gründen ein Problem. Lindner hat sehr kritische Positionen zur Europolitik der Union. Ein Eurozonen Budget, wie es sich Frankreichs Emmanuel Macron wünscht, lehnt die FDP dem Vernehmen nach ab. Gleichzeitig hat Lindner viele in Brüssel mit seiner Aussage zur Krim irritiert, wonach man die Annexion der Krim durch Russland als "dauerhaftes Provisorium" akzeptieren müsse. Das steht der EU Politik diametral gegenüber, die Russland wegen dieser Landnahme mit Sanktionen belegt hat.

Hinzu kommt, dass der Einzug der AfD besonders auf die CDU/CSU Auswirkungen haben wird. Was, fragt man sich in Brüssel, hat es für Europa zu bedeuten, wenn etwa der schwer gebeutelte CSU-Chef Horst Seehofer sagt, man müsse die "rechte Flanke" schließen? Eine Annäherung an die EU-feindlichen Positionen der AfD? Würde Merkel denn in der nun von rechts bedrängten CDU eine Mehrheit für ein weiteres Griechenland-Hilfspaket bekommen, sofern es nötig wäre?

Alles Fragen ohne Antwort. Es ist gut möglich, dass der Wind, den Juncker gerade eben in den Segeln zu spüren glaubte, schon wieder abgeflaut ist.

von Ulrich Ladurner, Brüssel



USA: Die Rückkehr der German Angst

Amerika interessiert sich für Außenpolitik nur in Momenten großer internationaler Krisen, die nicht zu ignorieren sind. Die Wahl in Deutschland gehörte nicht dazu: An der Mehrheit der Bürger ging die Wahl weitgehend unbemerkt vorüber. Angesichts eines Wahlkampfs, der selbst innerhalb Deutschland für Langeweile gesorgt hatte und dessen Ausgang klar schien, waren den Amerikanern interne Konflikte zwischen dem Präsidenten und der National Football League wichtiger. Die Wahl im fernen Deutschland war eine Nachricht unter vielen.

Das galt auch für den Präsidenten selbst. Auf Twitter verlor sich Trump in Grabenkämpfen mit NFL-Spielern und ließ die Wahl unkommentiert. Das Verhältnis zwischen dem Mann im Weißen Haus und der deutschen Kanzlerin war in den vergangenen Monaten angespannt. Während Amerikas Liberale in Merkel nach der Wahl Trumps die wichtigste Verfechterin der westlichen Demokratie und einen Garant für Stabilität in turbulenten Zeiten sahen, steht Trump der merkelschen Bundesrepublik skeptisch gegenüber.

Immer wieder war der Präsident in den vergangenen Monaten auf Konfrontationskurs gegangen. Die Öffnung für Flüchtlinge bezeichnete Trump als katastrophalen Fehler, den Handelsüberschuss der Deutschen sieht er als Beweis für eine unfaire Handelspolitik. Die Kanzlerin drängte er, die Beiträge für die Nato zu erhöhen. Jetzt wird er eine geschwächte Kanzlerin weiter bedrängen.

Das Ende der deutschen Konsenspolitik

Die Medien übten am Sonntag vorsichtige Kritik. Zwar sei das Ergebnis ein Mandat für Merkel, schrieb die New York Times. Doch der Einzug der Afd in den Bundestag bedeute das Ende der deutschen Konsenspolitik. Ein glanzloser Wahlkampf der etablierten Parteien, die in wichtigen Fragen zu Europa und Einwanderung kaum voneinander abwichen, habe kleineren Parteien mit extremen Positionen die Tür geöffnet. Vor dem Hintergrund der eigenen Geschichte sorge das Ergebnis unter vielen Deutschen jetzt für "Angst".

Die deutschen Wähler hätten der Rechten Legitimation auf höchster politischer Ebene verschafft, hieß es von der Washington Post. Die Wahl stelle einen Wendepunkt dar in der deutschen Politik. Das politische Stigma rechter Positionen sei erstmals seit dem Krieg verschwunden. Konservative interpretierten das Ergebnis als deutliche Abstrafung Merkels. "Der Trump-Effekt ist in Deutschland angekommen", titelte der Trump-nahe Sender Fox News. Die Deutschen seien es leid, sich sagen zu lassen, dass sie verantwortlich seien für die Aufnahme von Flüchtlingen. "Das ist es, was passiert, wenn die Politik den Willen des Volkes ignoriert."

von Thorsten Schröder, New York



China: Tektonische Verschiebung

Für einen kurzen Moment war in den chinesischen Medien die Aufregung doch größer als erwartet. Ausgerechnet in dem Land, das aus chinesischer Sicht derzeit als eins der wenigen westlichen Länder für Stabilität und Verlässlichkeit steht, ereignet sich bei den Bundestagswahlen eine tektonische Verschiebung. Merkel gewinne zwar die meisten Sitze, ließ die Volkszeitung, das Zentralorgan der kommunistischen Führung, kurz nach Schließung der Wahllokale in Deutschland in einer Eilmeldung über die sozialen Netzwerke verbreiten. Allerdings, warnte der Eintrag, gingen viele Stimmen an die "extreme Rechte".



Doch bereits am nächsten Morgen hat sich die Aufregung gelegt. Angela Merkel, die Deutschland bereits seit zwölf Jahren regiert, werde dies weitere vier Jahre tun, heißt es in einem Kommentar der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua. Für all jene, denen auch künftig die deutsch-chinesischen Beziehungen ein Anliegen sind, sei ihre vierte Amtszeit "ein positives Signal". Vom guten Abschneiden der AfD ist keine Rede mehr. Doch anstatt eine Prognose zu wagen, wie Merkel unter den veränderten Bedingungen regieren wird, listet der Kommentator auf, wie gut die beiden Ländern in den letzten Jahren zusammengearbeitet haben.



"Merkel ist gut für China"

Er hebt hervor, dass Merkel in ihrer Amtszeit die Volksrepublik bereits zehnmal besucht hat. In ihre Amtszeit falle die Aufwertung der Beziehungen zur einer "umfassenden strategischen Partnerschaft". Merkel sei der Garant dafür, dass dieses gute Verhältnis erhalten bleibt, wenn nicht sogar ausgebaut wird. Schließlich sei ihr Trumpf bei der Bundestagswahl die robuste Wirtschaft gewesen. Und zu der habe das gute Verhältnis zu China entscheidend beigetragen.



Dass mit der womöglichen Regierungsbeteiligung der Grünen eine ausgesprochen Peking-kritische Partei künftig die China-Politik der Bundesregierung mitgestalten wird, findet in dem Kommentar keine Erwähnung. Allen Lobhudeleien zum Trotz – einen Seitenhieb gegen Merkel lässt sich der Xinhua-Kommentator nicht nehmen.



Seit Jahren herrscht zwischen China und der EU ein mehr oder weniger offen ausgetragener Handelsstreit. Die Europäer kritisieren China für seine Überkapazitäten im Stahl- und Solarsektor, die weltweit die Preise ruinieren. Peking wiederum wirft den Europäern vor, die Volksrepublik auch weiterhin nicht als Marktwirtschaft anzuerkennen – ein Status, der China vertraglich zusteht und chinesische Unternehmen stärker vor Antidumpingverfahren schützen würde. Als erfahrene politische Führerin müsste die Kanzlerin wissen, dass Protektionismus nur schadet, schreibt Xinhua. Merkel solle alles tun, was in ihrer Kraft steht, um die deutsch-chinesischen Beziehungen störungsfrei zu halten.

von Felix Lee, Peking

Polen: Der Kampf gegen antidemokratische Kräfte hat begonnen

In den polnischen Medien dominierte die Schlagzeilen der Einzug der AfD in den Bundestag. Die linksliberale Gazeta Wyborcza titelte, dass das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, das erste Mal seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, eine faschistoide Partei die Geschicke Deutschlands mitbestimmen werde. Der Berlin-Korrespondent Bartosz T. Wieliński rief dennoch zur Ruhe auf. In einem Kommentar wertete er Angela Merkels Politik der letzten Jahre als besonders unauffällig, kompromissbereit und konfliktscheu. Obwohl auf den Straßen der Unmut wachse und auch außenpolitisch der Druck zunehme, habe Merkel immer besonnen gehandelt und einen harten Konfrontationskurs vermieden. Das werde sich jetzt ändern: "In Deutschland wird jetzt endlich der Kampf gegen die antidemokratischen Kräfte beginnen. Die Politik wird aufhören, langweilig zu sein."



Wieliński begrüßt sogar den Einzug der AfD in den Bundestag – mit dem Argument, dass nur auf demokratischer Basis die rechten Kräfte bekämpft werden könnten, die es an den Rändern der deutschen Gesellschaft schon immer gegeben habe. "Ich glaube, dass Deutschland aus dieser Konfrontation gestärkt herausgehen wird."



Der Berlin-Korrespondent wünscht sich zudem ein härteres Vorgehen gegen die polnische PiS-Regierung: Wenn Angela Merkel zu Hause die Augen vor Populisten und Demagogen nicht mehr verschließen könne, dann könne sie das auch im Falle der östlichen Nachbarn nicht mehr tun. Besonders gespannt ist Wieliński auf das Verhältnis zwischen AfD und der polnischen PiS-Partei: Immerhin seien sich die beiden rechtspopulistischen Gruppierungen in ihren Inhalten einig, doch ihre fremdenfeindliche Haltung verbiete eine Zusammenarbeit. Das werde sich im Streit um Reparationszahlungen zeigen, den die PiS-Regierung im Herbst weiter zuspitzen will.

"Die Stimme der AfD wird laut sein"

Derweil reagierte die polnische Rechte begeistert über den Einzug der AfD in den Bundestag: In einem Fernsehinterview begrüßte der Europarlamentarier Zbigniew Kuźmiuk aus der PiS-Partei die wachsende Stimmenvielfalt im Parlament und empfahl den etablierten Parteien, die deutschen Rechtspopulisten nicht auszugrenzen. "Man darf einer demokratischen Partei nicht verbieten, Teil von Kommissionen zu sein und sich in Gremien einzubringen. In der letzten Woche wurden die Politiker der AfD unredlich attackiert. Die Umfragen sahen die Partei bei zehn Prozent, jetzt wird die AfD vermutlich mit einem Ergebnis von 13 Prozent in den Bundestag einziehen. Dieser Erfolg ist auch ein Ergebnis der unredlichen Attacken."



Der Journalist Jacek Karnowski fasste auf der konservativen Nachrichtenseite wPolityce.pl den Rechtsruck in Deutschland ähnlich optimistisch zusammen: "In den letzten Jahren hat die Politik in Deutschland lediglich über die Frage diskutiert, ob man eine Million Flüchtlinge oder mehr ins Land lassen sollte. Diese Zeiten sind jetzt vorbei. Die Stimme der AfD wird laut sein. Dank der AfD werden die Deutschen nun endlich den Geschmack der Demokratie kennenlernen."

von Tomasz Kurianowicz, Warschau